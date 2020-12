Mistet 100.000 Instagram-følgere over natta etter kjempebrøler

Årsaken er at Kosenko nylig la ut en Instagram-video fra den tidligere cruisehavna Tanah Ampo i Karangasem-provinsen på Bali, hvor de kjører ut i havet på en motorsykkel.

SETTER UTFOR: Sergey Kosenko og kjæresten Alina Oshuinskaya på vei ut i havet under stuntet. Foto: Sergey Kosenko/Instagram

I videoen ser man hvordan Kosenko kjører samtidig som den bikinikledde kjæresten står på ett bein bak ham.

Risikerer tre år i fengsel

Tanah Ampo Port har i lang tid vært stengt for publikum, og er omgitt av gjerder.

Paret skal ifølge den indonesiske nettavisen Detik ha lurt en sikkerhetsvakt og kommet seg inn på det avstengte området.

Mange kritiserer influenceren for å vært hensynsløs og respektløs overfor lokalbefolkningen, i tillegg til at verken han eller kjæresten tilsynelatende ikke ofret miljøet en tanke.

I kommentarfeltet spør flere Kosenko, som har 4,8 millioner følgere, om han ikke tenkte på det sårbare økosystemet i havet da han kjørte utfor.

Indonesia har ifølge den indonesiske TV-kanalen iNews svært strenge miljøvernlover, og forbyr dumping av søppel i naturen.

De som bryter loven, risikerer opp mot tre år i fengsel, i tillegg til en bot på 2,4 millioner kroner.

Legger seg flat

Etter all kritikken, slettet Kosenko videoen og gjort om Instagram-profilen sin fra offentlig til privat.

Han har nå åpnet profilen igjen, og har lagt ut videoen igjen med følgende tekst:

«Ja, kjære havforkjempere og naturelskere: Vi løftet motorsykkelen opp fra havbunnen og tok den bort 🤟».

DANSER: Sergey Kosenko legger jevnlig ut videoer fra Bali, hvor han danser foran kvinner. Foto: Sergey Kosenko/Instagram

I et innlegg skriver influenceren at han har beklaget overfor innbyggerne på Bali, og påstår at han fikk motorsykkelen opp fra havet etter en halvtime.

Forskjellige versjoner

The Bali Sun skriver at Kosenko ikke fjernet motorsykkelen fra havbunnen selv, men at han sa til de lokale fiskerne at de kunne få den hvis de klarte å få den opp.

Videre forteller Kosenko at han og kjæresten nå fokuserer på veldedighet og at han håper folk kan begynne å fokusere på alt han gjør for barna på Bali.

Langer ut

Den indonesiske politikeren Niluh Djelantik kjøper ikke unnskyldningen, og langer ut mot ham på Instagram-siden sin:

«Du trodde at du skulle få mer likes og flere følgere, men i stedet har du mistet 100.000 følgere over natta,» skriver hun.

Djelantik skriver at det er på tide at influenceren «lærer at det indonesiske folket forenes når en person som deg kommer til landet vårt og ikke har respekt for vår kultur».

Politisjef i Karangasem, Ni Nyoman Suartini, bekrefter overfor Detik at en lokal fisker fikk motorsykkelen etter stuntet, men at den nå er beslaglagt ettersom saken etterforskes.