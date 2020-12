Tårevått da tibarnsmoren ble sendt hjem fra Jakten på kjærligheten

Det tynnes ut i rekkene med friere i Jakten på kjærligheten 2020. I mandagens episode måtte de to bøndene Ronny Stokland (39) på Jæren og Andreas Lillevestre (24) fra Steinkjer sende hjem en frier hver.

For Stokland sin del falt valget til slutt på tibarnsmor Karina Dalbak (41), noe som utløste mange tårer både hos frieren og bonden.

Samtidig innrømmer Dalbak at hun var ganske forberedt på å pakke kofferten.

FANT IKKE KJÆRLIGHETEN: Det ble ikke sterke nok følelser mellom bonde Ronny Stokland (38) og frier Karina Dalbak (41). Foto: TV 2.

– Det var bare en magefølelse jeg fikk. Da den dagen kom og valget sto, så visste jeg egentlig at det var min tur til å reise hjem. Jeg så vel selv at jeg var litt annerledes i forhold til de andre to og at jeg nok var på et litt annet nivå enn de, sier 41-åringen på telefon til TV 2 og utdyper:

– Jeg var jo veldig betatt av Ronny, han er en fantastisk flott mann. Men jeg kunne kanskje ikke si at jeg var «dritforelska». Jeg følte det ble litt feil, fordi det er forskjell på å være forelska og det å være betatt.

Tror barna er «årsaken»

Dalbak har også mistanke om at noe annet kan ha bidratt til at bonden ikke valgte henne. Hadde han gjort dét, ville han nemlig samtidig blitt bonuspappa til ti barn.

– Jeg tror det var vanskelig for Ronny, fordi han egentlig likte meg og synes jeg var en flott, oppegående dame. Samtidig tror jeg det ble vanskelig for ham med tanke på den gjengen jeg har, at det fort kunne bli «litt mye» kanskje. Jeg tror helt ærlig at det var det som gjorde at han valgte som han valgte, sier tibarnsmoren og legger til:

– Jeg er ikke sikker, men vi hadde jo veldig god kontakt og veldig god kjemi. Vi hadde det veldig morsomt, og vi kunne liksom bare kikke på hverandre, så smilte vi og lo, forteller Dalbak.

FRIERE: Ronny Stokland med frierne helt i starten av programmet. Nå gjenstår kun Olivia Matdningsdal (helt til venstre) og Camilla Jensen (nr to fra høyre). Foto: TV 2.

Samtidig innrømmer hun at det ikke var så lett å flørte med flere til stede, samt at det var rart å vite at flørtingen skulle vises på TV.

– Det blir jo veldig spesielt, men samtidig så følte jeg at jeg var meg selv hele tiden og sto for det jeg sa og gjorde, mener hun.

– Ikke derfor

Bonde Ronny Stokland (39), som nå står igjen med frierne Olivia Matdningsdal (38) og Camilla Jensen (29), avviser at barneflokken til Dalbak skal ha innvirket på valget han tok.

– Nei. Det var i grunn ikke det, for det er ikke ungene som har skrevet brev. Det er jo hun som har gjort det, og det var hun jeg var interessert i. Det er jo aldri sikkert at det hadde funket, og så fikk jeg tildelt lite tid: «Her har du en uke, Ronny. Vær så god, disse skal du treffe og så må du plukke ut den du liker best», mener Jæren-bonden.

I episoden ser man at han bruker lang tid på å tørke tårene, samt å klemme Dalbak før hun må dra.

– Karina var ei «kjempegild» dame som jeg fikk stor respekt for, på grunn av livet hennes. Hun var veldig trivelig, og vi lo masse sammen. Det er ikke kjekt å avvise noen, men de tre som var igjen på slutten var jo de tre jeg fikk best kontakt med, så da ble det litt vanskelig å rive opp det, forteller Stokland.

Ba bonden ta «dobbelt-valg»

Stemningen har stort sett vært god i Jæren-leiren, men i forrige ukes episode var det gode humøret byttet ut med sjalusi og tårer. De to frierne Dalbak og Matdningsdal mente Stokland viet mer oppmerksomhet til Jensen, og at han allerede hadde bestemt seg for hvem han skulle velge til slutt.

Samtidig uttrykker samtlige at de var svært slitne av opplegget, og at de ønsket å få det hele overstått raskere enn planlagt, ved at bonden sendte hjem to friere i stedet for én.

– Det ble vanskeligere og vanskeligere, og vi ble alle enige til slutt om at det hadde vært det beste for oss, forteller Dalbak.

Stokland velger likevel å følge produksjonens opprinnelige plan, og han sendte hjem kun én frier.

– Da jeg fikk dette spørsmålet, sa jeg: «Hvis dere er enige om dette, så er det greit for meg. Da kan jeg godt gjøre et valg». Men produksjonen var ikke enige og avverget vel hele situasjonen, forteller han.

– Stormet på telefonen

Selv om Dalbak ikke fant kjærligheten med Stokland, er hun svært glad for at hun ble med i programmet.

– Jeg er glad for at jeg fikk bli kjent med Ronny på min måte, han er en fantastisk flott fyr. Det var også kjekke damer som var med, så jeg har fått venner som jeg setter stor pris på. Men jeg kjenner at jeg er glad for at denne tida er over nå, innrømmer hun.

Det at Dalbak nå er ute av programmet, betyr samtidig at hun endelig får lov til å svare TV-seere som har tatt kontakt underveis. For dét er ikke få.

– Det har vært ganske intenst. Jeg har fått veldig mye meldinger, både på telefon og på Messenger fra folk i alt fra 30 til 55 år. De skriver blant annet: «Hvis det ikke gikk veien for deg og Ronny så vil jeg gjerne ha en kaffe med deg og bli kjent med deg».

– Så det har stormet litt på telefonen, kan du si, ler 41-åringen.

Tibarnsmoren forteller at flere har skrevet mye om seg selv, og hun kan samtidig røpe at hun tror det kan være flere «aktuelle» kjæreste-kandidater blant de håpefulle kontaktsøkerne.

– De er også veldig spente på når dette er ferdig, og de vet at vi ikke får lov til å svare på noen ting (før det har blitt sendt på TV, journ.anm.), sier hun og legger til:

– Det er én som jeg gleder meg veldig til å kunne svare.

– Bedre kjemi med andre

I Steinkjer måtte samtidig bonden Andreas Lillevestre (24) ta et valg om hvem av frierne han ønsket å ha med videre. Til slutt falt valget på Hanna Misund Larsen (23) fra Vigra, men 23-åringen tar det hele med knusende ro.

– Det var litt ambivalent, det var trist å dra fra Andreas, jentene og hele den fine opplevelsen sammen, men jeg tenkte også at det var et godt valg. Andreas er en veldig fin fyr med mange gode kvaliteter som jeg ser etter i en partner, men jeg opplevde at han hadde bedre kjemi med noen andre, så da var det på en måte helt greit, sier Misund Larsen.

MÅTTE REISE HJEM: Gnistene ble ikke sterke nok mellom Hanna Larsen (23) og Andreas Lillevestre (24). Mandag var det Larsen som måtte reise hjem. Foto: TV 2.

23-åringen forteller at det ikke var før frierne ble invitert til gården til Lillevestre at hun klarte å bli bedre kjent med bonden. Samtidig satte hun pris på tiden de fikk på kveldene når kamerateamet hadde reist for dagen.

– Det var jo noe helt annet, det var jo der vi fikk prata skikkelig og bli kjent. For man kommer liksom ikke over at det er skikkelig rart med kamerateam.

PIKENES ANDREAS: Etter at Misund Larsen (nr to f.v) nå forlater programmet, står bonde Andreas Lillevestre (24) igjen med frierne (f.v) Bodil Undersåker Skaslien, Karla Sende og Sigrid Livik. Foto: TV 2.

Hylte i sofaen

Frieren synes ikke det var mindre rart å skulle se seg selv på TV etterpå. De første gangene synes hun var pinefulle.

– Altså jeg hylte i sofaen første dagen, men jeg synes det har blitt fremstilt bra og at jeg vises sånn som jeg er. Så det har gått fint selv om jeg var litt nervøs, sier hun.

23-åringen forteller at hun har fått gode tilbakemeldinger på deltakelsen. Samtidig innrømmer hun at hun også har fått noen meldinger fra interesserte menn. Noen også av det litt merkeligere slaget.

– Jeg har fått et par henvendelser, og en av dem har sendt til alle oss frierne. Det er jo en interessant strategi, ler Misund Larsen.

23-åringen forteller at hun ikke har noen ny utkåret i kikkerten enda, men håper han dukker opp snart.

– Jeg håper det er en annen ski-glad fyr der ute for meg, og at han kanskje dukker opp snart. Dette hadde jo vært en veldig fin kontaktannonse i såfall. Jeg heier på alle de som er igjen i programmet og ønsker dem det beste, avslutter hun.

