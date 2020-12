Frafjord om Danmark-sjefens fleipete forslag: – Ikke helt aktuelt

Marit Malm Frafjord hadde vært håndballpensjonist i over et halvt år da det kom en telefon bare to dager før julaften i 2018.

I den andre enden av tråden var håndballtrener Jesper Jensen, som ville ha med den norske veteranen tilbake på banen for Esbjerg. To treninger og én uke senere var hun tilbake i kamp for den danske klubben.

– Jeg følte meg rolig på at jeg hadde stoppet, men ting forandrer seg fort, minnes Frafjord.

To år senere er Frafjord fortsatt Esbjerg-spiller, og i tillegg er hun tilbake for Thorir Hergeirsson på landslaget. Fredag er hun blant de norske jentene som står i veien for klubbtreneren i Danmarks vei til EM-finale.

– Angrer du nå på at du overtalte Marit til comeback?

– Nei, jeg går ut ifra at hun betaler tilbake og lar oss vinne på fredag. Man gir litt, og så får man litt tilbake, sier Jensen smilende til TV 2.

– Det er kanskje ikke helt aktuelt, svarer Frafjord muntert.

– Nei, men jeg håper de kan ønske oss lykke til etter kampen. Det blir i hvert fall en spennende kamp, følger hun opp i intervju med TV 2.

Vinneren av den helskandinaviske semifinalen møter Frankrike eller Kroatia i søndagens finale.

Hyller Danmark-sjefen

Etter den danske VM-skuffelsen i Japan i fjor, forsvant Klavs Bruun Jørgensen ut. Inn kom Jensen, som har vært en suksess fra første mesterskap.

Frafjord er overrasket over at Danmark ikke har gått for Jensen som landslagssjefen tidligere. 35-åringen har stor sans for sjefen i Esbjerg.

– Han har en veldig fin personlighet. Han er veldig rolig, bryr seg om mennesker og hvordan de har det og han er veldig god taktisk, sier hun.

Frafjord mener Jensen har den kynismen mange trenere i herrehåndball har, men som ifølge henne kanskje mangler litt i kvinnehåndball.

Hun gir treneren en stor del av æren for at hun fortsatt holder det gående og nylig har signert en ny ettårskontrakt med Esbjerg.

– Jeg hadde ikke spilt håndball om det ikke var en trener som jeg var veldig godt fornøyd med og lagvenninner som gjør at jeg føler meg hjemme. Etter de to første treningene i 2018 føltes det som jeg hadde vært med i et halvt år. Jeg ble veldig godt tatt imot, sier hun.

Berømmes av treneren

Den enorme respekten går begge veier, for Danmarks landslagssjef hyller Frafjord før fredagens EM-semifinale i Herning.

– Marit er først og fremst et dyktig og fint menneske, sier han til TV 2.

– Som en leder i spillergruppen er hun til hjelp for meg. Hun er en veldig, veldig fin person. Hun er en av de dyktigste forsvarsspillerne i verden, spesielt i å plassere seg. Hun er ikke den som går i de store, fysiske kampene, men hun plasserer seg smart. Hun er et fint mennesker som jeg er glad for er i Esbjerg og at hun har funnet gleden i å spille for Norge igjen, fortsetter Danmarks landslagssjef dagen etter seieren over Russland.

Frafjord hadde tro på at Jensen skulle bli en suksess for Danmark, og mener det har ligget et uforløst potensiale i det danske laget.

– Jeg er ikke overrasket over at Jesper har fått inn mer samhold i gruppen, uten at jeg vet hvordan det har vært før. Han har helt sikkert gitt en selvtillitsboost og hatt en klar plan på hvordan de skal spille. Det virker som de har veldig tro på konseptet hans. Da er det enklere å få det gjennomført. Det virker som han har gjort en god jobb med det mentale, men også spillet. Han er en smart fyr, sier Frafjord.