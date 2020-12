Oppsiktsvekkende oppdagelse – har trolig funnet 1300 år gammel høvding

Arkeologene i Halden har slått fast at vikingskipet er et roskip, ulikt tidligere skipsfunn. Det kan igjen bety at Jellestad-skipet er det eldste som er funnet noensinne.

Skjelettene som arkeologene nå har funnet i midten av vikingskipet på Jellestad-jordet i Halden, skal nå løftes ut og møysommelig graves frem i trygge omgivelser innendørs.

Etter all sannsynlighet er skjelettet mellom de store dyrene på hver side vikingen, som var sentrum for gravseremonien som fant sted for kanskje 1300 år siden.

Skjelettet i gravkammeret

– På begge sider av det vi formoder er gravkammeret er det beinrester. De lange beinknoklene er det vi antar er hest eller storfedyr, sier prosjektleder og arkeolog ved Kulturhistorisk museum, Christian Løchsen Rødsrud.

Mellom de store dyrene, i selve gravkammeret rett over kjølen, ligger det et mindre skjelett. Det er etter all sannsynlighet hovedpersonen selv.

– Det kan nok være rester av et menneske, ja, men om det er høvdingen eller dronninga, det kan vi ikke svare på ennå, sier arkeologen.

Eldste noensinne

Arkeologene har ikke funnet noen rester av noen mastkonstruksjon på skipet. Det betyr at skipet kan være helt unikt sammenlignet med de tidligere vikingskipfunnene.

– Alt tyder på at dette er et roskip (ikke seilførende, red. anm.), og slik sett forskjellig fra de skipene som nå står på museet på Bygdøy, forklarer Rødsrud. Både Oseberg, Gokstad og Thune-skipet var seilførende.

Fant perlesamling

Dette kan bety at funnet er langt mer sensasjonelt enn tidligere antatt. Skipet kan teoretisk sett være så gammelt som fra 700-tallet, i og med at det ikke har vært seilførende. Vikingtiden regnes nettopp fra cirka år 800, da vikingene begynte å utstyre skipene sine med seil.

PERLER: Arkeologene har funnet en rekke ulike perler. Foto: Kulturhistorisk museum

Den siste tiden har arkeologene også gjort flere funn av kulturhistoriske skatter. Blant annet har de funnet en ravperle med en diameter på hele 2,5 centimeter.

– Like etter det fant vi en samling av perler som kan ha stammet fra et armbånd eller en pung med perler, sier Rødsrud.

Forsinket

Utgravingsprosjektet skulle etter planen ha vært avsluttet nå før jul, men arkeologene har midler til å ta den tiden de trenger. De avslutter denne uken, og dekker til utgravingsstedet. Arbeidet blir tatt opp igjen på nyåret, når temperaturen tillater det.

– Dette er et usedvanlig vanskelig objekt å grave ut. Vi må gjøre det på en god og etterrettelig måte, slik at vi ikke gjør noen feil underveis, sier sjefsarkeologen.