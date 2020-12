West Bromwich har sparket Slaven Bilic

West Bromwich bekrefter i en pressemelding at manager Slaven Bilic (52) har fått sparken.

Det skjer under ett døgn etter at laget kapret et sterkt bortepoeng mot Manchester City etter 1-1 på Etihad. Prestasjonen var likevel ikke nok til å redde Bilic, som har måttet se at West Brom har vært en kasteball så langt denne sesongen.

Etter 13 kamper står laget med fattige sju poeng. Laget har bare vunnet én kamp så langt. Kun Sheffield United har dårligere poengfangst i Premier League.



Ifølge blant annet The Athletic og Telegraph kommer Sam Allaradyce til å ta over jobben. Allardyce har vært uten jobb siden han forlot Everton i 2018.

West Brom opplyser at også assistenttrenerne Dean Racunia og Danilo Butrovic, samt førstelagstrener Julian Dicks har forlatt klubben med umiddelbar virkning.

Bilic er den første manageren som får sparken i Premier League denne sesongen.

Bilic førte West Brom tilbake til Premier League etter å ha havnet på andreplass i Championship forrige sesong.