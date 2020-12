Slik vil WHO at man feirer jul i Europa

Bruk av munnbind på familiesammenkomster er en av mange råd som WHO kommer med i forkant av julen. De mener risikoen for forverring av koronasituasjonen i Europa vil øke i løpet av juleferien.

WHO advarer om at smittesituasjonen i Europa kan forverre seg ytterligere på nyåret.

I en pressemelding kommer de med råd for hvordan julefeiringen bør foregå med minst mulig risiko for smittespredning.

Blant annet oppfordrer de alle i Europa til å bruke munnbind når man samles i jula.

Økt risiko

– Det er økt risiko for en ytterligere forverring i løpet av de første ukene og månedene i 2021, og vi må jobbe sammen hvis vi skal unngå dette, skriver Verdens helseorganisasjon i en uttalelse.

Videre skriver de at til tross for noe skjør fremgang, er COVID-19-overføring over hele den europeiske regionen fortsatt utbredt og intens.

WHO fremsetter en bønn om at alle tar følgende punkter til hjertet:

Vi må alle gjøre vår del for å forhindre at nok en gang tilfeller oppstår i Europa.

Individuelle beslutninger denne vinterferien vil ikke bare berøre deg og menneskene nærmest deg - de vil også påvirke samfunnene dine.

Ikke undervurder viktigheten av dine beslutninger og din makt - som et individ, en familie eller et samfunn - til å påvirke hva som skjer videre i denne pandemien.

Oppfordrer myndighetene til å ta grep

I løpet av den kommende ferien anbefaler WHO at land nøye vurderer å tilpasse oppsettet av sesongmessige aktiviteter for å fjerne muligheten for trengsel, spesielt i trange eller lukkede omgivelser, inkludert under reise.

– Ski sprer seg ikke COVID-19, men travle fjellsteder gjør det, skriver de.

I tillegg kommer de med flere råd rettet mot myndighetene i land i Europa

Vurder nøye risikoen ved å gjennomføre ulike sportslige, kulturelle eller religiøse arrangementer.

Myndighetene bør vurdere å utsette, begrense eller avbryte massesamlinger.

Kommuniser beslutninger og eventuell reiseveiledning tidlig.

Forhindre at smittede og nærkontakter reiser.

Gjør tiltak rettet mot kollektivtransport og hyppige kollektivknutepunkter.

Slik bør du feire jul i år

WHO skriver at gudstjenester bør foregå annerledes i år. De bør holdes utendørs når det er mulig eller være begrenset i størrelse og varighet, med fysisk avstand, ventilasjon, håndhygiene og maskebruk, etter behov.

I tillegg kommer de med tiltak rettet mot enkeltpersoner.

– Det er noen enkle tiltak som enkeltpersoner og lokalsamfunn kan ta for å gjøre høytiden og vintersesongen så trygg som mulig.

WHO oppfordrer til at samlinger bør holdes ute hvis mulig, og deltakerne bør bruke masker og holde fysisk avstand.

Hvis samlinger holdes innendørs, er det viktig å begrense gruppestørrelsen og sikre god ventilasjon for å redusere eksponeringsrisikoen.

– Selv om det kan være ubehagelig å ha på seg munnbind rundt familiemedlemmer, vil man bidra til at alle forblir trygge og friske, skriver de.

Skal du reise for å besøke familie og venner, ber de deg unngå transport som kan være overfylt.

Omtanke overfor de utsatte

WHO skriver at sårbare mennesker og eldre venner eller slektninger kan synes det er veldig vanskelig å be kjære om å holde seg borte fysisk, uavhengig av bekymring eller bekymring de måtte ha.

– Tenk på hva andre kan føle og de vanskelige beslutningene de vil møte.