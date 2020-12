Mangeårig nøkkelperson også ferdig på landslaget

Svein Graff har fungert som landslagets pressesjef under Egil «Drillo» Olsen, Per-Mathias Høgmo og Lars Lagerbäck.

Nå takker også han for seg på landslaget, i kjølvannet av Lagerbäcks exit som landslagssjef.

– Jeg sluttet jo egentlig i 2018, men sa ja til å fortsette som medieansvarlig på overtid etter ønske fra NFF-ledelsen. Nå skal jeg lede og videreutvikle selskapet Aasland Graff & Partners, og NFF har informert meg om at de skal ansette en person som skal jobbe med andre kommunikasjonsoppgaver i forbundet i tillegg til landslaget. Min kontrakt opphørte da Lars sluttet, skriver Graff i en SMS.

Det stormet godt rundt landslaget og kommunikasjonssjefen etter VGs avsløring om en høylytt krangel mellom Lagerbäck og Alexander Sørloth.

KAOTISK AVSLUTNING: Svein Graff og Martin Ødegaard på vei ut i spillerbussen før avreise Romania, en tur som ble stanset av norske helsemyndigheter. Foto: Vidar Ruud

NFF sendte ut en pressemelding der Lagerbäck uttalte at han «etter 30 år i internasjonal fotball aldri har opplevd at en spiller går over streken på den måten», og hevdet videre at han og assistent Per Joar Hansen ble anklaget for å være inkompetente.

Sørloth kontret med at han aldri hadde kalt noen inkompetente - og reagerte også på at han ikke hadde fått se pressemeldingen før den ble sendt ut.

På spørsmål om håndteringen av landslagsbråket er en medvirkende årsak til at han slutter, svarer Graff med ett ord: «Nei».

Han har vært en del av landslagets støtteapparat siden han ble ansatt som informasjonssjef i NFF i 2010. Siden da har han hatt ulike roller i forbundet og ledet Ullevaal Media Center, før han i mars i fjor forlot NFF for å prioritere sitt eget kommunikasjonsfirma.

NFF leide ham deretter inn som medieansvarlig for landslaget. Siden den gang har forbundet ansatt Gro Tvedt Anderssen som direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt.

– Det har vært en fornøyelse å jobbe med tre forskjellige landslagssjefer og alle landslagsspillerne de siste årene, men nå skal jeg konsentrere meg om andre oppdrag i idretten og næringslivet, opplyser Graff.

Tvedt Anderssen sier hun vil fungere i rollen som landslagets mediesjef midlertid.

– Vi skal ansette ny person, men jeg har denne inntil videre, opplyser hun.