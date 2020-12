Landslagstreneren frykter for kvinnehoppingens undergang – nå vil Norge ta grep

Ett fattig hopprenn, mens gutta har konkurrert 16 ganger, er fasiten hittil denne sesongen for Maren Lundby og kvinnehopperne.

Nå frykter landslagstrener Christian Meyer at konsekvensene kan bli enorme for kvinnehopp som idrett på sikt.

– Én konkurranse på de første 50 dagene kan medføre damehoppingens undergang på lang sikt. Vi er avhengig av å være i ruta for å være attraktiv og ha ansikt som kjennes igjen som til slutt kan løfte produktet. For øyeblikket har vi null inntjening, sier Meyer.

Det ønsker man nå å gjøre med. Til TV 2 forteller landslagstreneren at Norge nå jobber med å overta flere verdenscup-konkurranser neste år.

Det dreier seg om to konkurranser på Lillehammer og to konkurranser i Vikersund, henholdsvis helg nummer to og tre i januar.

– Det har vært samtaler med Skiforbundet, og vi har også hatt en samtale med en advokat i Norges Idrettsforbund. Svaret er at det kan bli vanskelig, men at det kan være en mulighet for å få det til. Først må vi lage en detaljplan for gjennomføring av renn i Norge. Så må det videre til hoppkomiteen og så må det opp i skistyret. Om vi finner ut at det er mulig, så setter vi i gang, sier Meyer.

Allerede i dag møtes skistyret for å diskutere saken.

– Det viktigste er å få arrangert de rennene vi allerede har forpliktet oss til. Men vi har en god dialog med myndighetene, og skulle vi få muligheten til å arrangere flere renn, så vil det være en bonus, sier skipresident Erik Ryste.

Rennene Norge jobber med å ta over nå, vil komme i tillegg til de allerede planlagte rennene som skal gå av stabelen i Norge.

Krever unntak fra karantene-bestemmelsene

Dersom Norge skal arrangere verdenscup, krever det blant annet at utenlandske utøvere får unntak fra karantene-bestemmelsene. Det har myndighetene gitt til en rekke idrettsutøvere allerede.

Ifølge kulturminister Abid Raja er det mulig å få også for hopperne.



– Kulturdepartementet har en løpende og god dialog med Norges idrettsforbund, Norges skiforbund og helsemyndighetene med tanke på å tilrettelegge for internasjonale idrettskonkurranser i Norge. Iner. Det er imidlertid avgjørende at smittesituasjonen her hjemme og internasjonalt gjør det forsvarlig å gi unntak fra karantenebestemmelsene for utenlandske utøvere i forbindelse med arrangementene, sier Raja.

Skipresident Erik Røste sier det blir en løpende vurdering framover.

Frykter økonomi er avgjørende

Selv om Røste er tydelig på smittevernsbestemmelsene som er avgjørende, er det ingen hemmelighet at flere frykter det økonomiske er et motiv til å ikke ta på seg flere verdenscuprenn.

– Vi frykter at det står en god del på økonomi, og det kan være skummelt å uttale nå når det dreier seg om likestillingspolitikk, sier landslagstrener Christian Meyer.

Skipresident Erik Ryste bekrefter at man vil måtte jobbe med finansieringen.

– Først og fremst handler det om smittevernregler og en avklaring der. Når vi har avklart det, så må vi også jobbe med finansiering, sier Ryste.

– Er det mulig å få til?

– Ja, alt er mulig. Men først og fremst handler det om smittevern, svarer han.

– Enkelte har hevdet at man setter smittevern foran seg?

– Det er ingen tvil om at vi er i en veldig krevende situasjon. Ikke bare i Norge, men det gjelder for alle. Vi skal forholde oss til reglene som gjelder til enhver tid, svarer Ryste.