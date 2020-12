Klæbo åpner for å droppe VM: – Det kommer i andre rekke

– Min førsteprioritet er å holde meg frisk, så kommer alt det andre i andre rekke. Hvis jeg skulle satt opp en rangering på det, så er nummer én å holde seg frisk og VM nummer to. Hvis risikoen er altfor høy må man sette seg ned og vurdere, men jeg håper og tror at vi skal finne en løsning som gjør at jeg stiller til start i VM. Det er jeg sikker på, sier Klæbo til TV 2.

Trønderen gir ingen garanti for at han blir å se, når ski-VM går av stabelen i februar neste år.

Tidligere i år signerte Klæbo en femårsavtale med Uno-X. Leder for sykkellaget Vegar Kulset meddelte via sin Twitter-profil at Klæbo ikke kommer til å stille i VM, helt uavhengig av smittesituasjonen.

Men i løpet av kort tid endret han meldingen og skrev at 24-åringen har VM-deltagelse oppe til vurdering.

– Jeg har ikke snakket med ham om akkurat det, men han er en veldig reflektert mann. Men min førsteprioritet er å holde seg frisk. Jeg kommer til å vurdere hver helg og hver enkelt situasjon ut i fra hvor vi skal reise. Nå er det ganske gitt. Det er ingenting før vi starter igjen 9. januar. Da får vi ta en vurdering og se på situasjonen. Jeg kommer ikke til å slutte å være nøye nå, selv om jeg har vært nøye fram til nå. Jeg kommer til å fortsette så lenge det er viktig å være nøye, sier Klæbo.

– Jeg synes det blusser opp overalt

23. februar starter VM i tyske Oberstdorf - der smitten har blusset opp igjen.

– Det er heldigvis en stund til. Men jeg synes det blusser opp overalt. Jeg føler det er veldig lite gode nyheter på smitte rundt omkring, så vi får krysse fingrene og håpe at det kommer en vaksine etter hvert slik at det reduseres betraktelig, for det tror jeg det må om jeg skal gå flere skirenn fremover, påpeker 24-åringen.

Han har alltid vært klar på at det å holde seg frisk kommer først, men samtidig innrømmer han at det har vært kjipt å måtte se verdenscuprenn hjemmefra.

– Det var uvant å se de andre gå renn. Det er bra at det er skirenn og at vi har noe å se på, men jeg skulle aller helst vært der selvfølgelig. Det er kjedelig å ikke kunne være med. Man ser andre gjøre jobben som man selv helst skulle gjort, avslutter Klæbo.

Norges langrennslandslag har allerede bestemt at de ikke skal delta i flere skirenn i år. Tour de Ski i januar går også uten norsk deltakelse.