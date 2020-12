Volleyball og basketball på TV 2 i seks år

Avtalene med begge forbundene er på seks år, med en opsjon på ytterligere fire år.

Avtalen med Norges Volleyballforbund innebærer at TV 2 skal sende A-landskamper i Norge og Eliteserien (Mizunoligaen) for herrer og kvinner. Minimum åtte kamper per sesong vil bli sendt på TV 2 Sport 2, mens alle kampene i Mizunoligaen vil bli tilgjengelig live på TV 2 Sumo.

– Mot slutten av et bokstavelig talt uvirkelig år, gleder det meg meget at vi kan kunngjøre en langsiktig media-avtale mellom TV 2 og Norges Volleyballforbund. Volleyball blir synlig for langt større seergrupper! Cupkamper, eliteserie, breddevolleyball, Norgestour i sandvolleyball - mulighetene er mange og avtalen har en varighet på ti år! For NVBF er dette den viktigste avtalen vi har signert med tanke på synliggjøring og markedsføring av vår kjære idrett, og vi takker TV 2 og MyGame for tilliten og det kloke valget, sier Eirik Sørdahl, som er president i Norges Volleyballforbund.

– Dette er en historisk og gledelig dag for Norsk volleyball. Samarbeidet med TV 2 og My Game skaper forutsigbarhet og nye spennende muligheter som legger til rette for at volleyballen skal fortsette å vokse i fremtiden. Det er slike samarbeid man leter etter, de som virkelig kommer til å gjøre en forskjell, sier markedssjef Iver Horrem i Norges Volleyballforbund.

Avtalen mellom TV 2 og Norges Basketballforbund innebærer at alle BLNO-kamper sendes på TV 2 Sumo og minimum åtte utvalgte kamper per sesong – for eksempel sluttspillkamper og landskamper - vil bli sendt på TV 2 Sport 2.

– Dette er et stort skritt for å få norsk basket dit verdens desidert største innendørsidrett fortjener å være på det norske idrettskartet. Nå blir vi mer synlig og får en fot innenfor lineært TV. Dette vil også gi et nytt markedspotensial for idretten vår, sier basketpresident Jan Hendrik Parmann.

Kanaldirektør Trygve Rønningen i TV 2 fremhever viktigheten av å ha en tydelig norsk profil for mediehuset.

– TV 2 skal være for hele Norge, og det er naturlig å søke mot idretten for å skape denne lokale forankringen. Både volleyball og basketball har mange klubber, medlemmer og interesse rundt seg. Slik sett er disse grenene naturlige samarbeidspartnere som passer godt til vår strategi. Ingenting ville vært bedre enn om oppmerksomhet vi nå gir kan være med på å øke rekrutteringen i begge idrettene, sier kanaldirektør Trygve Rønningen i TV 2.

Harald Strømme og hans medgründer Edvard Tveten har etablert My Game og inngått samarbeid med TV 2. Sammen har de tidligere sikret seg rettighetene for norsk håndball og ishockey fram til 2030, og nå blir også basket og volleyball med på ferden. Avtalene strekker seg for ti år.

– Vi skal jobbe med AI-teknologi på kameraer, såkalt ubemannede smartkameraer som følger spillet. Det er en teknologi som gjør det mulig å dekke breddekamper og gjøre dem tilgjengelig for dem som bryr seg aller mest: familie, venner og fans. Så langt ned i alder som idretten selv ønsker det. Det installeres fastmonterte kameraer i hallene, de skal bare stå der og krever ikke bemanning i det hele tatt. Så kjøper man abonnement og kan følge sitt lag og se sine barn eller barnebarn eller nieser og nevøer spille, de viktigste idrettsheltene i livene våre. Det gjør det morsommere å spille, og det blir lettere å få familien engasjert. Jeg tror det både vil styrke rekrutteringen og hindre frafallet når man kommer til alderen hvor mange slutter, forteller Harald Strømme i My Game.