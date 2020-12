– Du må bare tenke at kritikken som kommer ikke er rettet mot deg som person

FIFA-dommer Henrikke Holm Nervik (32) tror kvinnelige toppdommere vil bli mer og mer vanlig også i herrefotballen fremover. Selv har hun store ambisjoner for sin videre dommerkarriere.

Henrikke Holm Nervik er blant Norges aller beste fotballdommere.

32-åringen debuterte som hoveddommer i Toppserien i 2011, og hun har også vært rangert som FIFA-dommer siden 2014. Totalt har hun dømt 126 kamper i Toppserien, og mange internasjonsale kamper som inkluderer både EM-kvalifisering, VM-kvalifisering og Champions League.

For Nervik var det å bli fotballdommer et enkelt valg.

– For min del fikk jeg nok en litt enklere inngang til det å bli fotballdommer, ettersom faren min også var fotballdommer. Det var et fundament der, og jeg ønsket å gjøre det samme, sier Holm Nervik til TV 2.

Hun startet karrieren som fotballdommer som 16-åring.

– Da jeg var 16 år tok jeg og en venninne kretsdommerkurs. Vi begynte nok litt spontant, men så ballet det på seg etter at vi var gamle nok til å ta dommerkurset, medgir hun.

Vil dømme herrene

Nå har Holm Nervik dømt toppfotball i snart ti år. Men hun har fremdeles ambisjoner om å utvikle seg videre.

– Jeg ser litt ut i Europa og håper på en bedre internasjonal rangering. Så må målet være å også få dømt herrefotballen, forteller trønderen om sine videre utviklingskritt.

Hun tror bare det er et tidsspørsmål før kvinnelige hoveddommere blir hyppig å se i Eliteserien.

– Jeg tror ikke det står på NFF, i hvert fall. NFF ønsker å satse på kvinnelige dommere, og om dommerne klarer de fysiske testene som kreves, og presterer godt, så er det nok ikke lenge til kvinnelige fotballdommere også dømmer herrefotballen, sier Holm Nervik.

TOPPSERIEDOMMER: Henrikke Holm Nervik. Foto: Jan Kåre Ness

Fransk dommer baner vei

I slutten av november ble franske Stéphanie Frappart tidenes første kvinnelige Champions League-hoveddommer da Juventus og Dynamo Kiev møttes.

Det var ikke første gang Frappart skrev historie. Fra før er hun tidenes første kvinnelige Ligue 1-dommer. Frappart var også første kvinne til å dømme en herrekamp i UEFA-regi da Liverpool og Chelsea møttes i Supercupen i 2019. Senere samme høst var hun også den første kvinnen til å dømme en kamp i Europaligaen.

Holm Nervik mener at Frappart har banet vei for andre kvinnelige dommere.

– Nå har ballen begynt å rulle i Europa, og Frappart dømte jo nylig en gruppespillkamp i Champions League. Innsatsen ble vurdert som kjempebra, poengterer den norske toppdommeren.

– Tror du vi snart får se en kvinnelig hoveddommer i herrenes Champions League-finale?

– Ja, de kvinnelige dommerne er superprofesjonelle og gjennomtrent på lik linje med mannlige fotballdommere, så jeg ser ikke noen grunn til at det er ikke kommer til å skje, fastslår hun.

BANER VEI: Stephanie Frappart dømte Ronaldo og Juventus mot Dinamo Kiev i Champions League. Foto: Massimo Pinca

– Kritikken er ikke rettet mot deg som person, men som dommer

Holm Nervik legger ikke skjul på at hun stortrives som fotballdommer, og håper flere jenter følger sine ambisjoner og begynner med fotballdømming de også.

Som fotballdommer er det imidlertid nær sagt helt vanlig at både spillere, trenere og ikke minst fans kritiserer og til tider raser mot hoveddommeren.

Derfor mener Holm Nervik det er viktig å lære seg å være forberedt på den kritikken som vil komme fra tidlig i karrieren.

– Jeg tenker at det å alliere seg med en venn i starten, som man kan dele positive og negative erfaringer med, vil hjelpe deg å forstå den kritikken som kommer når du er dommer. Det er viktig å skille mellom at kritikken som kommer, den kommer mot deg som dommer, men ikke mot deg som person. Det er viktig å skille mellom de to rollene, sier Holm Nervik.

– Hva er den viktigste egenskapen en fotballdommer på toppnivå må ha?

– Det er et vanskelig spørsmål, men det er viktig å være beslutningsdyktig å stå på de avgjørelsene som blir tatt, svarer hun.

Må finne rett vinkel

Det å være fotballdommer er ikke alltid like lett, medgir 32-åringen.

– Den største utfordringen i hver kamp er å skaffe riktig vinkel. TV-publikum kan jo se en situasjon fra flere forskjellige vinkler, men som dommer ser du bare fra en vinkel. Derfor er en konstante utfordringen å stå riktig plassert og få rett vinkel i forbindelse med ulike situasjoner, sier hun.

Så langt har hun sluppet unna de verste skjellsordene fra tribunen under kamper.

– Når det er tilskuere på kampene, så hører man veldig lite hva som blir sagt. Selvsagt høres det buing, men som dommer er du i en egen boble. Det er også veldig sjelden spillere kommer med skjellsord. For hvis de gjør det, så vet de at de blir straffet, minner dommeren om.

ROER GEMYTTENE: Dommer Henrikke Holm Nervik roer ned gemyttene under cupfinalen for kvinner 13. desember 2013. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

Dømte sin tredje cupfinale

13. desember dømte Holm Nervik cupfinalen mellom Vålerenga og LSK kvinner, som endte med 2-0-seier til Vålerenga. Hun holdt seg unna fokus, og fikk ros fra NRKs kommentatorer for sin innsats på gresset.

Det at dommeren ikke havner i fokus, er som kjent et tegn på at hun har gjort en god jobb.

Det var tredje gang den rutinerte dommeren fikk lede en cupfinale. I 2013 dømte hun cupfinalen mellom Avaldsnes og Stabæk på Ullevaal stadion, og i 2017 cupfinalen mellom Avaldsnes og Vålerenga på Telenor Arena.

– Det var en annerledes cupfinale i 2020. Det var en veldig fin opplevelse, men det ble en annen inngang til kampen Henrikke Holm Nervik

– Det var en annerledes cupfinale i 2020. Det var en veldig fin opplevelse, men det ble en annen inngang til kampen uten publikum i forkant. Plutselig var alvoret og kampstart der. Det var en imidlertid en kjempefin opplevelse, og selv om det var midt i desember, så var det akkurat varmt nok til at vi ikke kunne klage på temperaturen, oppsummerer hun.

Koronapandemien har som kjent stengt tribunene for publikum store deler av 2020. Holm Nervik innrømmer at det til tider har vært spesielt å dømme fotballkamper i høst.

– Det har vært veldig spesielt. For min del, som flyr til alle kampene, så har det vært mye mindre fleksibilitet, og mindre sosial omgang med de andre dommerne. Jeg har også hatt flere oppdrag internasjonalt, og det har vært spesielt å reise rundt i Europa og se hvordan de har det i andre land, som er betydelig hardere rammet enn vi er i Norge, oppsummerer Holm Nervik.