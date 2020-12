Medisterkaker med surkål

Wenches medisterkaker serveres her med en surkål laget av rødkål! Du får også oppskriften på vegankaker.

Denne oppskriften gir 20-24 stk medisterkaker (avhengig av størrelsen på kakene).

Tips: Medisterdeig er kvernet svinekjøtt, medisterfarse er en ferdig spedd deig, klar til bruk. For de som ikke spiser svin, bruk kvernet kjøtt fra storfe eller lam og krydder som til medisterkaker. Vegankaker med julesmak, se egen oppskrift.

Medisterkaker

Dette trenger du:

1 kg kald medisterdeig

2-3 ss finhakket løk (for mildere løksmak, stek løken myk i litt smør før den tilsettes i medisterdeigen)

3 ts salt

2 ss potetmel

1 ½ ts pepper

1 ½ ts malt muskat

1 ½ ts malt ingefær

½ ts malt nellik

Eventuelt ½ ts allehånde

4-5 dl kald melk (de som ikke tåler melk bruk iskaldt vann)

Smør til steking

Slik gjør du:

Elt den kalde medisterdeigen seig med salt. Tilsett potetmel og krydder, arbeid sammen og spe med kald melk litt forsiktig i begynnelsen, øk etter hvert. Elt deigen seig mellom hver speing. Stek en prøvekake for å sjekke smaken. Smak til slik at du får den kryddersmaken du liker. Form til runde kaker og stek i smør i middelsvarm panne. Etter hvert som medisterkakene blir stekt, legg dem over i en kasserolle med vann eller kraft. Kok opp og la trekke 15-20 minutter til medisterkakene er gjennomkokt. Avkjøl raskt (sett kasserollen i kaldt vann) og oppbevar kaldt etter avkjøling.

Medisterkakene kan også legges i et ildfast fat og etterstekes i stekeovn ved 180 grader i ca. 20 minutter

Tips: Hvis du ser at deigen «skiller» seg, dvs fettbelegg rundt kanten i arbeidsbollen og fett legger seg på sleiva, tilsett 2 ts bakepulver og rør godt sammen. Stek som vanlig.

Vegankaker med julesmak

Dette trenger du:

300 g vegandeig (finnes i egen vegan kjølehylle i butikk)

1 kokt melen potet

1 ½ ts salt

Grovmalt pepper

¼ ts malt muskat

¼ ts malt ingefær

¼ ts malt nellik

¼ ts allehånde

1-2 ss finhakket løk (surr gjerne løk og hvitløk i litt olje før den tilsettes i kjøttet)

Ca. 1 ss potetmel

Ca. 1 dl kaldt vann

Slik gjør du:

Elt sammen. Stek en liten prøvekake, tilsett eventuelt mer krydder og blir kaken for fast elt inn litt mer kaldt vann.

Surkål med julesmak (laget med rødkål)

Dette trenger du:

1 mellomstort rødkålshode

1-2 epler finrevet

2-3 ss smør

2 dl solbær-, rips- eller kirsebærsaft

1 dl balsamicoeddik

1 ss karve

1 ts malt allehånde

½ ts malt anis

1 kanelstang

Salt, pepper

Eventuelt sukker etter smak

Eventuelt litt mer fett

Slik gjør du:

Finsnitt rødkål (med unntak av den hvite tykke stilken). Surr kålen og revet eple lett i litt i smør til kålen begynner å bli blank og falle sammen. Tilsett resten av ingrediensene og eventuelt litt kraft fra medisterkaker/ribbefett eller vann, hvis det er for lite væske (kålen vil og gi fra seg væske når den kokes). Kok opp og la trekke ca. 1 times tid. Sjekk og tilsett eventuelt mer væske under kokingen slik at det ikke koker tørt.

Smak til med mer krydder eller litt julegløgg og eventuelt litt mer kraft før servering.

Tips: Bruker du rødkål fra pakke smak til med samme krydder, saft og eventuelt litt balsamicoeddik som til hjemmelaget.