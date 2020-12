Stormforelsket skotte kjørte fire timer på vannscooter for å møte dama – nå må han i fengsel

Til vanlig ville man beundret forsøket til 28-åringen fra North Ayrshire i Skottland for forsøket på å møte sin bedre halvdel.

Nå må han tilbringe julen i fengsel etter en særdeles risikofylt tur over Irskesjøen på vannscooter, skriver The Guardian.

I september var McLaughlan på jobbreise til øya Isle of Man, hvor han fant tonen med en lokal kvinne.

På grunn av strenge koronarestriksjoner, fikk ikke McLaughlan lengre tid enn fire uker på øya, og måtte vende snuten hjem til Skottland.

Han forsøkte flere ganger å få innvilget en ny jobbreise til øya, men dette ble avvist av myndighetene.

Han var fullstendig klar over øyas innreisebegrensninger, og at det er påbudt med to uker i isolasjon for alle som ankommer Isle of Man.

Kjøpte vannscooter

Etter hvert som tiden gikk, fikk 28-åringen et så stort savn til kvinnen, at han tok saken i egne hender.

Han sparte opp penger og bestemte seg for å kjøpe seg en vannscooter og kjøre over Irskesjøen.

Han fraktet vannscooteren over hundre kilometer fra hjemmet sitt og ned til stranda ved Withorn, og klokka 08 startet den 40 kilometer lange ferden.

28-åringen antok at turen skulle ta 40 minutter, men det tok ham hele fire og halv time før han var fremme.

En lokal fotograf knipset bilde av 28-åringen, som var utstyrt med en lue med det skotske flagget på, samt en stor ryggsekk.

Da han ankom øya, hadde han fremdeles to mil å gå før han fikk møtt sin kjære.

Kvinnen ble naturligvis overrasket da han plutselig sto på døra, og hun skal ha trodd at 28-åringen hadde fått ny arbeidstillatelse på øya.

Daily Mail skriver at de to var på flere puber lørdag kveld.

Arrestert

Dagen derpå ble McLaughlan arrestert i huset til kjæresten sin.

Han forklarte politiet at han hadde tatt to covid-19-tester, og at begge var negative. Han var også forberedt på å ta en ny test.

Den var også negativt, skriver lokalavisa IOMtoday.

– Det er ingen risiko for publikum, skriver politiet i en uttalelse etter pågripelsen, som har gått verden rundt.

Kvinnen som britiske aviser har utpekt som mannens kjæreste, har ikke besvart TV 2s henvendelser.

Fengsel

Øya har strenge innreiserestriksjoner, og for alle som bryter reglene, kan vente seg en fengselsstraff på fire uker eller 100.000 kroner i bot, skriver BBC.

28-åringen ble fengslet i fire uker for å bryte innreiserestriksjonene, og potensielt bringe med seg smitte.

– Jeg håper dette sender et sterkt signal til andre som ikke tar lovene våre seriøst, eller som tar feil av å tro at reglene ikke gjelder dem, sier førsteminister Howard Quayle, ifølge BBC.

Lite smitte

Øya har i skrivende stund kun et fåtall med smittetilfeller. Folk på øya lever stort sett normalt, sier journalist i lokalavisa IOMToday, Adrian Darbyshire til TV 2.

– Vi har ingen krav som sosial distansering. Livet er relativt normalt her, sier han.

– Det er for tiden fire aktive tilfeller. Alle utviklet symptomer etter reiser, og er i isolasjon, sier han.

Sjokkert mor

Moren til McLaughlan, Allison, har pratet med Daily Record. Hun var uvitende om sønnens påfunn, før hun begynte å få tekstmeldinger fra andre som hadde sett nyhetsartikler om sønnen hennes.

– Jeg vet ikke hvorfor han gjorde det. Han kunne dødd, sier en fortvilet mor og fortsetter:

– Han vil savne barna sine i jula.