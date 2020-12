Jobber på spreng for å bli klare til vaksinering: – Svært krevende

Rundt om i landet jobber kommuneoverleger, administratorer, helsepersonell og kommuneansatte på høygir.

De skal lage en plan for hvordan koronavaksinen skal lagres, fraktes, fordeles og injeseres i deres kommune. Og planen må være klar allerede på fredag.

– Det er intenst og utfordrende arbeid, sier Tonje Vågårøy.

Vågårøy er vaksinekoordinator i Bærum, den femte største kommunen i Norge. Sammen med 30 kollegaer jobber hun med å planlegge hva som skal skje når Bærum får de første dosene med vaksine.

JOBBER PÅ: De ansatte i Bærum kommune jobber alt de kan for å ha en plan klar på fredag. Foto: Privat

– Det er så mye vi må tenke på. Det dukker hele tiden opp nye problemstillinger og logistiske utfordringer, sier Vågårøy.

Mye hodebry

Det er mye som må stemme når tusenvis av nordmenn skal vaksineres i løpet av en kort tid.

– Denne vaksinen krever en helt annen logistikk enn tidligere vaksiner, sier Vågårøy.

Vaksinen fra Pfizer må lagres i minst 70 minusgrader og har bare fem dagers holdbarhet etter at den har kommet ut av fryseboksen. I tillegg må alle ha to doser av vaksinen, med nøyaktig 21 dagers mellomrom.

Alle disse detaljene har skapt hodebry og utfordringer for Vågårøy og de andre som er ansvarlig for å planlegge vaksinasjonen.

– Det er detaljene som gjør dette krevende. Vi vil ikke at noe av den etterlengtede vaksinen skal gå til spille, så derfor må vi planlegge alt nøye, sier Vågårøy.

ROMJULEN: Norge kan få de første dosene av denne vaksinen allerede i romjulen. Foto: Dado Ruvic

Utfordrende med kort frist

Også i nabokommunen Asker jobber mange mennesker på spreng.

– Vi fikk plutselig beskjed om at vi kun hadde to uker igjen på å lage en plan. Det er ingen lett oppgave, til tross for at vi allerede var godt i gang, sier kommuneoverlege Meera Grepp.

KREVENDE: Planleggingsarbeidet har vært krevende for kommuneoverlegen og resten av teamet. Foto: Svein Ivar Fors

Selv om Grepp har jobbet med dette i flere måneder er det spesielt én ting som gjør arbeidet svært krevende.

– Det er så mye vi fortsatt ikke vet. Når får vi vaksinen? Hvor mange doser får vi? Vi vet jo faktisk ikke en gang om det blir Pfizer-vaksinen vi får først, sier Grepp.

Blir klare i tide

Onsdag kan statsminister Erna Solberg avsløre at det er Oslo og kommunene rundt hovedstaden som vil få de første vaksinedosene.

Det betyr at Asker kan være blant de første kommunene som får vaksinen.

Kommuneoverlegen sier at de kan være klare til å sette de første sprøytene hos beboere på sykehjem på kort varsel.

– Jeg synes likevel det viktigste er at dette blir gjort på en ordentlig, trygg og effektiv måte. Det har ikke så mye å si for smittesituasjonen om vi setter den første dosen 29. desember eller 6. januar, sier Grepp.

Hun håper også at alle kan hjelpe til der det trengs for å få vaksinasjonen til å gå så enkelt og effektivt som mulig.

– Nå må alle trå til i vaksinasjonsdugnaden. Vi oppfordrer alle pårørende til å hjelpe de hjemmeboende eldre å komme seg til og fra vaksinasjonsstedet, sier Grepp.

Disse får vaksine først

I Bærum kommune er de også klare til å sette de første vaksinene allerede i romjulen. Vaksinekoordinator Tonje Vågårøy har planen klar for hvordan vaksinen skal fordeles.

De første som vil få tilbud om vaksinen i Bærum er de som bor på sykehjem. Vaksinen vil bli satt av ansatte som allerede jobber på sykehjemmet slik at man minimerer smittespredningen.

Deretter er det pasienter i risikogruppen som står for tur.

– Da er det helt naturlig at vi bruker fastlegene og lar de vaksinere sine risikopasienter. Vi starter med de aller eldste og jobber oss nedover, sier Vågårøy.

MASSEVAKSINASJON: Det kan bli aktuelt å bruke gymsaler og skoler for å få vaksinert mange på kort tid. Foto: Tonje Vågårøy

Når alle i risikogruppene er vaksinert er det helsepersonell som skal få sin dose, og helt til slutt kan kommunen starte med massevaksinering av resten av befolkningen. Da kan det bli aktuelt å ta i bruk idrettshaller og skoler.

– Det er mye vi må tenke på og planlegge. Men vi er godt på vei og vi kommer i mål til slutt, sier Vågårøy.