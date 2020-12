Beslagla 26 krokodilleskinnbelter på Gardermoen

Tolletaten stanset to ulovlige forsendelser av utrydningstruede arter i en internasjonal aksjon. De inneholdt krokodilleskinnsbelter og kosttilskudd av kaktus.

En sending med 26 belter av krokodilleskinn ble stanset på Oslo lufthavn Gardermoen på grunn av manglende innførselstillatelse. En sending av kosttilskudd med innhold av kaktus ble stanset på Postens østlandsterminal uten utførsels- og innførselstillatelse.

Begge tilfellene var forsøk på eksport og import som er i strid med i Washingtonkonvensjonen (CITES), som beskytter arter mot å bli utryddet gjennom internasjonal handel. De to beslagene var begge på liste B, en liste over arter som kan bli truet dersom handelen ikke reguleres.

Handel med truede arter øker

Miljødirektoratet, som deltok i aksjonen, beslagla begge forsendelsene.

– Ulovlig handel med truede arter øker internasjonalt. Det er derfor viktig at vi samarbeider med Tolletaten både i Norge og internasjonalt for å bekjempe slik miljøkriminalitet, sier seksjonssjef Mathieu Veulemans i Miljødirektoratet.

De fleste overtredelser av regelverket gjelder innførsel og utførsel uten nødvendige tillatelser.

– Vi stanser jevnlig forsendelser til privatpersoner og firmaer, og vi ser at manglende kunnskap om regelverket ofte går igjen, sier seniorrådgiver Britt Hilde Øiseth i Tolletaten, og legger til at det er importøren og eksportøren sitt ansvar å kontrollere at forsendelsen er tillatt.

– Vi ser også at importører bevisst forsøker å innføre varer de vet de ikke har nødvendig tillatelse til å innføre.

Over 45.000 levende dyr og planter

Internasjonalt ble det under aksjonen beslaglagt mer enn 2.000 forsendelser med arter regulert i CITES.

Blant beslagene var 1,3 tonn elfenben, 56.000 kilo marineprodukter og 950 tonn tømmer.

Det ble også gjort beslag av over 45.000 levende dyr og planter. Blant disse var det 1.400 skilpadder og 6.000 skilpaddeegg, 1.160 fugler og 1.800 reptiler.

(©NTB)