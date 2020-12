Åpner døren for ekskluderte fra Frp

Demokratenes førstekandidat på Sørlandet, Vidar Kleppe, ble selv ekskludert fra Frp. Han kjenner seg igjen i den situasjonen Geir Ugland Jacobsen nå befinner seg i. Han ønsker den ekskluderte tidligere lederen i Oslo Frp hjertelig velkommen inn i Demokratene.

– Jeg kjenner igjen mønsteret. Nå snakker Frp om å utsette nominasjonsprosessen. Dette er selvfølgelig for å hindre at ekskluderte skal få mulighet til å stille på konkurrerende lister. Jeg tipper Ugland Jacobsen ikke er den eneste personen ledelsen i Frp har planer om å slakte, sier Vidar Kleppe til TV 2.

Lederen i Oslo Frp har tatt til orde for å gjøre Frp til en nasjonalkonservativt parti. Og nettopp nasjonale verdier mener Kleppe å kunne gi husrom for utbrytere eller ekskluderte Frp-politikere.

– Alle som vil sette Norge og nordmenn først er hjertelig velkommen i Demokratene., Alle som vil stoppe globalismen og melde Norge ut av EØS og Schengen-systemet er velkommen, sier Kleppe.

Også i Frp på Sørlandet har enkelte tatt til orde for en mer nasjonal linje. Vidar kleppe ser muligheter for økt vekst for Demokratene lokalt.

– Vi samarbeider godt med Frp lokalt. Jeg var den politikeren i Kristiansand som fikk mest personstemmer i lokalvalget. Vi gjorde det kjempegodt, og jeg har aldri vært mer optimistisk før et stortingsvalg, sier Kleppe, og han legger ikke skjul på at han ønsker et comeback på Stortinget. Og har tar gjerne med seg fler ex-Frp-ere.

– Demokratene er allerede et registrert riksdekkende parti. Man trenger ikke starte helt på nytt med å samle underskrifter. Så for dem som ønsker en politikk som alltid setter Norge først er det bare å komme, sier Kleppe.