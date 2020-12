Kia har lenge vært store på elbil i Norge. Etter lange ventelister på både e-Niro og e-Soul, har importøren i år for alvor begynt å levere ut biler til kunder, mange av dem har ventet lenge.

Dette er imidlertid bare starten. Kia har en stor elektrisk offensiv på gang. I 2025 skal de ha hele 11 elbiler i modellutvalget sitt. Men samtidig satser de også på andre alternativer.

Ett av dem er den store SUV-en Sorento. Den har akkurat kommet i fjerde generasjon. Og nå får den en nyhet som kan komme til å slå svært positivt ut for både pris og salg i Norge.

Bakfra er det ikke rent lite som minner om Ford Explorer her...

57 kilometer på strøm

Sorento blir nemlig ladbar hybrid og nå går importøren for første gang ut med rekkevidden på denne.

Tidligere har de gitt oss et anslag, som var på 53 kilometer. Nå er det klart at det var litt for pessimistisk.

Det offisielle tallet etter WLTP-målemetoden er nemlig på 57 kilometer. I tillegg opplyser Kia at bilen i byområder vil kunne kjøre elektrisk opp mot 70 kilometer, uten å lade.

57 kilometer betyr også at bilen kvalifiserer til maksimalt fradrag ladbare hybrider kan få i det norske avgiftssystemet. Det er naturligvis positivt for prisen.

Dette blir SUV for de som vil snobbe ned

Interiøret viser at Kia ikke er med på minimalisme-trenden som nå preger mange av konkurrentene.

Standard med sju seter

Den ladbare Sorento-utgaven har 4x4 og kan trekke inntil 1.500 kilo. Det er 1.000 kilo mindre enn dieselutgaven klarer. Sju seter er for øvrig standard her.

Drivlinjen består av en 1.6-liters bensinmotor, med 180 hk og dreiemoment på 265 Nm. Kombinert med en elmotor som produserer 67 kW og 304 Nm, er såkalt kombinert ytelse på 265 hk og dreiemoment på 350 Nm. Batteripakken er på 13.8 kWt.

Du sparer nesten 200.000 på å droppe baksetet

Kia håper å kunne selge 300-400 eksemplarer av Sorento i Norge neste år. Det er ikke noe dårlig antall for en bil som dette.

Garanterer makspris

Produksjonen av ladbare Sorento er akkurat i gang ved fabrikken i Sør-Korea. Bilen er ventet til Norge i månedsskiftet februar/mars.

Prisen er ikke offisiell ennå. Men på et arrangement med pressen tidligere i høst, antydet importøren at at den vil starte på i underkant av 700.000 kroner.

De garanterer også en makspris på 750.000 kroner for den godt utstyrte Exclusive-utgaven.

