«Carl I. Buret» kuppet kommunestyremøte: – Pappa dum

Tirsdag kveld var de 45 kommunestyrerepresentantene i Karmøy kommune samlet på Teams for å blant annet debattere hva kommunen skal bruke penger på.

Men det var ikke bare skatt og utgifter som fikk oppmerksomhet.

Da Frp-politiker Einar Endresen holdt sitt innlegg, der han blant annet kritiserte rådmannen sitt forslag om å øke eiendomsskatten, trakk folk på smilebåndet.

Det var Haugesunds avis som først omtalte saken.

– I love you

I bakgrunnen kunne de nemlig høre papegøyen hans, med det ikke tilfeldig valgte navnet «Carl I. Buret», skravle løs.

SUFFLØR: Ordfører Jarle Nilsen (øverst til høyre) påpekte at Einar Endresen (nederst til høyre) var den eneste som hadde sufflør på kommunestyremøtet. Foto: Skjermbilde fra kommunestyremøtet

– Ifølge kona, som satt og så på håndballkamp, sa han blant annet: Heia mamma, pappa dum, Merry Christmas, I love you og starstruck, sier Endresen til TV 2.

Matfar fikk ikke selv med seg skravlingen som foregikk ved siden av seg.

– Jeg satt med hodetelefoner og hørte det minst av alle på møtet. Umiddelbart etter at jeg holdt innlegget mitt ble jeg gjort oppmerksom på at jeg hadde med meg en sufflør. Jeg sa at det var min politiske rådgiver, sier Endresen.

Under kommunestyremøtet kunne man høre kaklingen til papegøyen, men ikke tydelig hva han sa.

Endresen har selv hørt på Teams-møtet i opptak i etterkant og sier at han også hører en rap etterfulgt av «excuse me».

– Folk satt og lo, fortsetter Frp-politikeren.

Ære for Hagen

Selv om det har vært mye hjemmekontor og mange Teams-møter i år, er det første gang den fem år gamle papegøyen stjeler showet, sier Endresen.

– Han har ingen «mute»-knapp, sier matfar.

Navnet til papegøyen, som er av rasen grå jako, har nå også kommet til sin rett, mener Endresen.

«HEY GOOGLE»: Frp-politiker Einar Endresen sier at papegøyen også har lært seg å kommandere smarthøyttaleren og har kommet hjem fra jobb til at det ljomer Justin Bieber-musikk i huset. Foto: Privat

Fra 1995-2003 satt Karmøy-politikeren i Frps sentralstyre mens Carl I. Hagen var partileder.

– «Carl I. Buret» har talegaver i likhet med Carl I. Hagen. Og Carl står i buret hos meg, ikke i hagen. Navnet er litt til ære for Hagen, sier Endresen.