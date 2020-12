Ordfører tiltalt for grov korrupsjon

23. juni i år ble det kjent at ordfører i Nittedal, Hilde Thorkildsen, var siktet for grov korrupsjon i forbindelse med en byggesak i kommunen.

Nå er hun og en næringsdrivende i Nittedal tiltalt i saken.

Sentralt står et utbyggingsprosjekt i Hakadal, og en pengeoverføring på drøyt 100.000 kroner.

Totalt har fire andre personer også vært siktet i saken. Siktelsen er henlagt for de tre andre personene. Det opplyser Økokrim i en pressemelding.

Ifølge tiltalen var ordføreren i Nittedal involvert i kommunens behandling av saker der den næringsdrivende hadde interesser og eierskap, blant annet reguleringen og utviklingen av et nytt boligområde i Bjørnholtlia i Hakadal, skriver Økokrim.

Tiltalen bygger videre på at den næringsdrivende har sørget for overføring av 125 000 kroner til et selskap deleid av ordføreren.

- Økokrim mener pengeoverføringen var uforenlig med ordførervervet og at det er tale om en utilbørlig fordel som rammes av straffelovens korrupsjonsbestemmelser, sier påtaleansvarlig i saken, førstestatsadvokat Esben Kyhring.

Hilde Thorkildsens forsvarer, advokat Geir Lippestad, sier til NTB at hun er overrasket over tiltalen.

– Hun er veldig tydelig på at hun ikke har gjort noe galt, og hun har samarbeidet med politiet hele tiden, sier Lippestad.

– Det er tøft for et menneske å stå i en sånn sak. Men hun ser fram til å få belyst sin sak i en domstol, sier han.

Pengeoverføring

Økokrim har etterforsket saken siden begynnelsen av året. Saken oppstod først etter et varsel internt i kommunen i september 2019.

Den økonomiske forbindelsen mellom den næringsdrivende og ordføreren var ifølge tiltalen også i strid med etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Nittedal kommune.

Ordføreren skal heller ikke ha informert kommunen om forbindelsen eller tatt opp spørsmål om hvorvidt relasjonen til den næringsdrivende kunne ha betydning for sin egen habilitet.

I sin trusselvurdering for 2020 har Økokrim fremhevet risikoen for korrupsjon på kommunalt nivå og særlig på områder der kommunal virksomhet møter privat næringsliv, slik som i byggesaker. Flere saker de senere år underbygger at dette er et risikoområde.

- Korrupsjon i det offentlige kan i ytterste konsekvens svekke tilliten til myndigheter og politikere, sier Kyhring.