Satt fengslet i tre år etter voldtekt av to menn – tatt på nytt etter én måned på frifot

En mann i 30-årene satt tre år i fengsel etter å ha voldtatt to menn. Én måned etter at han at slapp ut, slo han til igjen, mener politiet. Tiltalte, som nekter straffskyld, risikerer forvaring.