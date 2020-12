Ellevill julehilsen fra Anthony: – Kommentarene til folk er deilige

Anthony Hoyte kastet seg på sykkelen og skrev en god jul-melding over store deler av London, etter å ha fullført en 127 kilometer lang rute.

For fjerde år på rad har Anthony Hoyte fra Cheltenham i England skapt et «bilde» eller «ord» i form av å sykle en spesifikk rute i førjulstiden.

I 2017 skapte engelskmannen en snømann. I 2018 en julenisse og et reinsdyr i 2019.

SNØMANNEN: Denne skapte han i 2017. Foto: ANTHONY HOYTE/ STRAVA

– Min viktigste motivasjon er at jeg liker utfordringen med å finne det, men jeg elsker det faktum at det har blitt en slags tradisjon, forteller Hoyte til TV 2.

Utfordrende

Da han i starten av desember skulle gå løs på en ny oppgave, slet han med å komme opp med noe billedlig.

JULENISSEN: I 2018 skapte Hoyte julenissen. Foto: ANTHONY HOYTE/ STRAVA

– Jeg hadde tenkt på noen bokstaver en stund. Det er lett nok å finne én bokstav, eller til og med noen sammen. Jeg fant fire bokstaver, men ikke resten. Derfor hadde jeg et par «falske starter», før jeg fant alle bokstavene sammen, sier han.

Dermed endte han opp med «Merry Christmas».

Reinsdyr: Denne skapte han i fjor. Foto: ANTHONY HOYTE/ STRAVA

– Jeg var ikke like sikker på at den meldingen skulle være like populær som tegningene, men tilbakemeldingene har vært fantastiske, forteller han til TV 2.

Flotte tilbakemeldinger

Hoyte la ut et bilde av beskjeden på treningsappen Strava. Han har fått mer enn 8000 likes, og mer enn 7500 følgere.

– Noen av kommentarene folk har lagt ut på Strava-feeden min er bare deilige, og gjør hele turen verdt det.

KUNSTNER: Anthony Hoyte elsker tilbakemeldingene han får på jule-beskjeden. Foto: Privat

– Det har åpenbart vært et kjipt år, så hvis jeg kan bidra til at folk smiler, er jeg glad, sier han.

Hoyte begynte turen i Islington i Nord-London, deretter vest til Camden og Hamstead, for så å sykle mot øst i Islington.

Til slutt returnerte han sør-øst gjennom blant annet Clerkenwell, Hoxton og Bethnal Green, før han vendte vestover og tilbake igjen mot Islington, skriver BBC.

Hoyte brukte i overkant av ni timer på å finne alle bokstavene. Selve turen varte i vel 12 timer, inkludert matpauser og toalettpauser.