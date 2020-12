Erna Solberg til TV 2: Starter vaksineringen i Oslo-området

Det har vært knyttet mye spenning til hvilken del av landet som vil få de første dosene med koronavaksine. I et intervju med TV 2 bekrefter Erna Solberg at vaksineringen vil starte i Oslo-området.

– Det ser ut som at vi får vaksiner til Oslo-området først. Det er også der vi har hatt det største smitte trykket, sier Solberg.

Statsministeren mener det er Oslo, Østfold og andre områder rundt hovedstaden som vil få de første vaksinene. Hun understreker at det er sykehjemspasienter som står først i køen.

Det er derimot ingenting som er helt sikkert før regjeringen vet nøyaktig hvor mange doser Norge får i første omgang.

– Vi må se akkurat hvor mye vi får før vi kan begynne å tegne det kartet helt ferdig, sier Solberg.

Oppsummerer 2020

2020 har i all hovedsak handlet om én ting for statsminister Erna Solberg. Koronapandemien har preget året som har gått, og onsdag møtte hun pressen for å oppsummere de siste 12 månedene.

– Det meste i dette året er annerledes enn det pleier. Nye situasjoner skaper nye ord i språket vårt. I år har det skjedd mye som vi ikke har opplevd før. Hjemmeisolasjon, digital fredagspils, karantenekroppen, sjokkdigitalisering, nødlandslaget, sosiale bobler, avstandstur. Ingen hadde disse ordene for ni måneder siden. Men vi ser frem til de ikke skal være det, åpnet statsministeren.

– Tiltak frem til påske

Videre sa Solberg at de første vaksinedosene kan bli satt i romjulen.

– Utstyr er bestilt. Det er ikke usannsynlig at de første vaksinene kommer til å skje i romjulen eller nyttårshelgen i Norge, sier Solberg, men legger til:

– På samme måte som krisen har vart en stund, vil veien ut av krisen ta en stund.

Solberg ba folk om å være forberedt på at smitteverntiltakene i Norge vil vare fram til påske. At mange planlegger for en tilnærmet normal sommer som før koronapandemien, mener hun er riktig, men advarer likevel mot overoptimisme.

– Jeg synes det er fint at folk planlegger, men man må være forberedt på at sommeren 2021 ikke blir helt som sommeren 2019, sier Solberg.

Hun peker blant annet på at produksjonen av vaksiner ser ut til å bli litt forsinket i forhold til det en først hadde planlagt for.

OPPSUMMERER ÅRET: Erna Solberg oppsummerer annerledes året 2020 under en pressekonferanse onsdag. Foto: Thomas Evensen / TV 2

– Hadde ikke trodd dette

Statsministeren sier hun har gjort mye dette året, som hun aldri hadde sett for seg å gjøre.

– Året vi har lagt bak oss har først og fremst handlet om korona. Det er mye jeg har gjort de siste månedene, som jeg aldri hadde trodd jeg skulle mene noe om. Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle mene noe om hvor mange gjester kan folk skal ha på juleaften, eller hvor stor avstand det skal være mellom folk på fotballkamper.

I sin tale forsvarer Solberg også regjeringens pengebruk det siste året.

– Noen vil mene at pengebruken har blitt for høy. Jeg mener pengebruken er riktig og nødvendig, for å motvirke de negative konsekvensene av pandemien. Det å redde levedyktige bedrifter, handler om å redde jobbene til folk som er den grunnleggende velferden i vårt samfunn.

Varsler klimaplan

Klimautfordringen ble også et tema under statsministerens tale.

– Vi kommer til å levere en klimaplan på nyåret. Vi skal kutte utslipp, uten at vi skal stoppe utviklingen. Et av tiltakene landet vi denne høsten, nemlig langskip. Det er det største klimaprosjektet i norsk industri noensinne.

Mot slutten så Solberg fremover mot et nytt år. Særlig to ting blir viktig.

– Det første blir hvordan vi skal lykkes med å skape flere private arbeidsplasser, samtidig som vi skal kutte utslipp. Det andre er hvordan vi skal inkludere flere i arbeidslivet og at færre faller utenfor. Dette er helt avgjørende for at vi skal ha et bærekraftig velferdssamfunn.