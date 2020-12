Pappatilværelsen endret alt for kombinertkongen: – Har måttet legge det helt vekk

Jarl Magnus Riiber (23) har ofret mye etter at han og samboeren Sunna satte lille Ronja til verden.

Se Jarl Magnus Riiber i «Vinterskaller» på TV 2 Sumo

15. mai 2020 ble datoen som skulle endre kombinertessets liv for alltid. Sammen med samboeren Sunna Margret Tryggvadottir ble de foreldre til lille Ronja – et par dager før termin.

Øyeblikket glemmer han aldri.

– Jeg følte på at det er tidlig å bli pappa når man er 23 år, men da hun kom ut var jeg så stolt. Jeg hadde lyst til å vise henne til alle. Jeg var ordentlig stolt, sier Riiber til TV 2.

– Itte no’ problem!

Fram til denne maidagen hadde Riiber levd som toppidrettsutøvere flest. Trening, mat og søvn var hjørnestenene i en hverdag med utvikling i fokus.

Men plutselig var to blitt til tre i familiens bolig på Holmenkollen. En ny Riiber skulle nå innlemmes i hverdagens allerede kompliserte regnestykke.

– Men jeg er vant til å være fleksibel med døgnrytme. Ofte kan jeg justere døgnet til ulike tidspunkter fram og tilbake slik jeg ønsker. Dag for dag går ikke – men det funker i perioder, sier Riiber og fortsetter:

– Det har gjort det veldig enkelt for meg når Ronja utfordrer meg tidligere og tidligere på morgenrutinene. Jeg henger meg på – itte no’ problem!, gliser den nybakte pappaen.

– Gjør jeg nok?

For på tross av sin unge alder føler Riiber at han står godt rustet til å takle sjongleringen mellom å være konge både i skisporet, hoppbakken og for Ronja.

Mye prøving og feiling fra tidlig av har vært nøkkelen til hans nye hverdag.

NYE KÅR: Riiber står gjerne opp i 04:30-tiden for å ta fatt på dagens første treningsøkt. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

– Det handler om å ha veldig like uker. Jeg har gjort meg noen erfaringer tidligere på hva kroppen tåler. Hvor mange intervaller, hvor mye hopping ... Og så bruker man den erfaringen til å legge en «safe» plan, forklarer Riiber.

Perfeksjonisten i ham blir han aldri kvitt.

– Usikkerheten min går på om det jeg gjør er nok. For man sitter jo hele tiden med en følelse av at man hele tiden kunne ha gjort mer. Samtidig er det den følelsen jeg vil ha. Jeg vil ikke gå i kjelleren og føle meg helt utslitt. Da ville jeg ikke fungert her hjemme heller. Det må man hele tiden ha i bakhodet, utdyper han.

Offeret

24-timersutøveren Riiber har tidligere likt å utforske treningsmetoder og nye elementer som kan maksimere prestasjonene. Hver stein har alltid blitt snudd for å hente marginene som hentes kan. Etter at han ble far er denne besettelsen noe av det han har måttet gi avkall på.

– Det har jeg måttet legge helt vekk i år. Dette er første året jeg bare kjører en helt tydelig plan, og holder meg til det. Ikke noe mer eller mindre. Man må selvsagt gjøre tilpasninger ut i fra at man ikke har helt kontroll på hvordan ting vil bli, men alt har egentlig blitt ganske likt slik jeg så for meg på forhånd.

SKUFFELSE: OL i Pyeongchang ble en dyrekjøpt erfaring for Riiber. Foto: Pedersen, Terje / NTB

23-åringen må tenke seg nøye om når TV 2 spør om familielivet gjør at han gambler med planen om å forbli på toppen av seierspodiet.

– Nei. Den nye planen er jo basert på de erfaringene jeg har gjort før. Jeg har forsøkt å trene mye og blitt syk. Jeg har forsøkt å trene mindre langrenn og mer hopp. Ingen av delene fungerte. Så jeg føler at jeg har funnet en god balanse nå. Det er ikke veldig ulikt det jeg har gjort tidligere, men det er en plan med mer og bedre kontroll.

Den etterlengtede revansjen

Og sesongstarten har båret bud om at Riiber kan ha truffet med inngangsstrategien. To av tre seiere i verdenscupen er fasiten så langt for fjorårets suverene kombinertutøver.

De sure fjerdeplassene under Pyeongchang-OL i 2018 anser han som et vendepunkt i karrieren.

PAPPA: – Ronja er det jeg er mest stolt over i livet, konkluderer Jarl Magnus Riiber. Foto: Magnus Kaslegard / TV 2

– Jeg tror det er viktig med noen «trøkker». Ellers kan det skade sulten, tror jeg. Jeg tror medgangene føles mye sterkere når man har fått noen slag i trynet.

Nå tror han den nyvunnede erfaringen som pappa kan hjelpe ham på veien mot å revansjere skuffelsen fra Nord-Korea under Beijing-OL neste vinter.

– Det å bli far var en ny utfordring og en erfaring jeg må gjøre meg i år. Jeg er sikker på at det er noe jeg vil dra nytte av inn mot OL.

Men den viktigste erfaringen har den ferske pappaen allerede gjort seg: Familie først.

– Jeg finner ikke så mye som er viktigere enn familien min. Det er veldig viktig, sier Riiber.