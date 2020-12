Johaugs lege bryter tausheten - gikk på en smell etter dopingsjokket

Fredrik S. Bendiksen (66) sluttet i jobben som landslagslege etter at Therese Johaug ble tatt for doping. Nå forteller han om påkjenningen saken fikk for ham.

Fire år er gått siden en forholdsvis ukjent lege ble sittende som syndebukk foran hele Norge.

13. oktober 2016 satt en gråtkvalt Therese Johaug flankert av Fredrik S. Bendiksen på en pressekonferanse på Ullevaal og fortalte at hun hadde fått den mye omtalte leppekremen, som inneholdt det forbudte stoffet clostebol, av den daværende landslagslegen under en høydesamling.

Bendiksen tok på seg all skyld og sluttet i jobben. Etter fire års taushet åpner den nå 66-årige legen opp belastningen feiltrinnet påførte ham.

– Jeg innså med en gang at her hadde jeg gjort en feil, sier Bendiksen i et stort intervju Tidsskrift for den norske legeforening.

– Det var helt forferdelig. Og surrealistisk. En følelse av at dette skjer ikke meg, men du skjønner jo at det gjør det.

Å bli plassert på TV-skjermen foran hele Norge som mannen som hadde sørget for at Johaug ble tatt i doping, ble en enorm belastning. Bendiksen forteller at han ikke var forberedt på det som ventet ham etter pressekonferansen på Ullevaal 13. oktober 2016.

I intervjuet sier Beniksen at han fikk panikkangst og en kraftig, fysisk reaksjon da han låste seg inn i huset sitt hjemme på Hamar. Han forteller at mediepresset var så voldsomt at det var vanskelig å gå ut av huset uten å kikke seg over skulderen. Derfor ble det i starten kun turer sammen med konen etter at mørket hadde senket seg.

– Veldig mange har tatt kontakt, både i den akutte fasen og senere. Og så er det noen som du kanskje ville forventet at hadde tatt kontakt, som ikke har gjort det. Det syns jeg var sårt. Men sånn er det i noen situasjoner i livet, det skiller vannet litt. Det fikk jeg en tydelig erkjennelse av, sier Bendiksen.

Han roser imidlertid sin tidligere arbeidsgiver, Norges Skiforbund, for deres oppfølging av ham. Samtidig peker han på arbeidspress som en del av svaret på hvordan han som lege kunne gi fra seg en leppekrem som inneholdt et forbudt stoff.

– Jeg hadde vært igjennom en helt ekstrem arbeidsperiode med veldig store krav, i tillegg til sykdom i familien som tok mye oppmerksomhet. Det ble rett og slett for mye. Noen av kontrollpunktene som normalt slår inn, gjorde ikke det, sier Bendiksen, som også takker Legeforeningen for støtte både mentalt og juridisk i tiden etter sjokket.

– Jeg vet ikke om noen som skal ha bedre forutsetninger for å unngå å gjøre en sånn feil enn meg. Men det illustrerer også et sentralt poeng som har vært viktig for meg å få frem: Selv erfarne folk kan gjøre feil. Vi må aldri slutte å være oppmerksomme på det.

Antidoping Norge valgte å henlegge saken mot Bendiksen med begrunnelse at han ikke hadde opptrådt forsettlig. Therese Johaug ble utestengt i 18 måneder etter at saken ble anket til Idrettens voldgiftsrett (CAS).

– Utgangspunktet vårt er å anvende regelverket riktig, og WADA-koden krever mer for å dømme et medlem av et støtteapparat enn en utøver. En utøver kan dømmes for tilstrekkelig uaktsomhet, men en lege må ha vist et forsett. Det er strengere krav for å bli dømt som medlem av et støtteapparat, sa prosessfullmektig Niels R. Kiær til TV 2 tilbake i 2017.