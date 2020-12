Sykehus åpner pengesekken for å hylle sine ansatte

St. Olavs hospital i Trondheim slår på stortromma og gir sine ansatte en klapp på skulderen etter et krevende år. – Hyggelig og uventet, sier tillitsvalgt for sykepleierne.

Det er vanligvis ikke budsjettert for slike ting i en offentlig bedrift, men i år gjør St. Olavs hospital et unntak og bruker 10 millioner kroner på julegave til sine ansatte.

Alle de 10.000 ansatte får et gavekort 1000 kroner hver.

Det kom fram i en videohilsen fra sykehusdirektør Grethe Aasved som ble lagt ut på Facebook-siden til sykehuset tirsdag.

– Sykehus er store, offentlige institusjoner. Det å bruke offentlighetens penger på gaver generelt er det nok liten toleranse for, men denne ekstraordinære påskjønnelsen tror jeg vil få stor støtte i samfunnet rundt oss, sier sykehusdirektør Grethe Aasved til TV 2.

Det var Adresseavisen som først omtalte saken.

Godt mottatt

GLAD: Tillitsvalgt Gro Lillebø for Norsk Sykepleierforbund sier julegaven ble godt mottatt. Foto: Kristin Henriksen / Norsk Sykepleierforbund

Tillitsvalgt Gro Lillebø for Norsk Sykepleierforbund ved St. Olavs hospital sier at gaven er blitt godt mottatt av de ansatte.

– Jeg synes det er veldig fint at arbeidsgiver ser at de ansatte har lagt ned ekstraordinær innsats i et ekstraordinært år, sier Lillebø til TV 2.

– I helsevesenet er det ikke tradisjon for å gi julegave. Dette var hyggelig og uventet, sier hun også.

Lillebø sier at det forbundet ser på som en varig anerkjennelse for jobben de gjør, er høyere lønn og bedre arbeidsvilkår på sikt, men at akkurat i år har det vært spesielt å jobbe på sykehus.

– Dette er en ekstraordinær påskjønnelse og har ingenting med lønnsoppgjøret å gjøre, men vi mener at sykepleierne i fremtiden skal ha bedre lønnsoppgjør enn vi fikk i år, sier hun.

Gavekortet gjelder for Midtbyen i Trondheim, slik at julegaven også kommer lokalt næringsliv til gode.

I tillegg får de ansatte en kulturell digital opplevelse som de ansatte kan logge seg på og oppleve frem til og med 3. juledag. Den blir avslørt fredag.

UVENTET: St. Olavs hospital er en av Norges største helseforetak. Sykepleierne sier julegaven var uventet. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Imponert

Sykehusdirektør Aasved sier at det har vært et spesielt år. Hun sier at det ikke bare er utfordringene som de ansatte har stått overfor, men også hvordan de har håndtert dem som gjør at sykehusdirektøren har følt et behov for å gi de ansatte en påskjønnelse.

I videoen på Facebook trekker hun fram at beredskapsplanene i vår var ferdig før fristen, og at ventetiden er kortere og det er mindre fristbrudd enn for et år siden.

– Dette er rett og slett fantastisk, og jeg blir både ydmyk og takknemlig og får en inderlig lyst til å gi dere noe spesielt og ekstraordinært til jul i år, sier hun i videoen.

Aasved sier til TV 2 at hun diskuterte med sine nærmeste medarbeidere om hva slags handlingsrom de har, blant annet sett i lys av at det er bruk av offentlighetens midler.

Det at ansatte blant annet ikke har kunnet reise på kurs eller ta videreutdanning har gitt sykehuset et økonomisk handlingsrom.

– Det kjennes helt riktig å gi denne gaven. Så hvis det er noen som vil kritisere, så står jeg støtt, sier hun.