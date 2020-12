Farlig Kane-manøver har vakt oppsikt: – Kan ende med nakkeskader

Se Liverpool - Tottenham på TV 2 Sport Premium og Sumo, onsdag fra klokken 21:00.

Onsdag kveld er det duket for toppoppgjør i Premier League, når Tottenham reiser til Anfield for å møte Liverpool.

Begge lag står med 25 poeng, men London-laget topper tabellen på bedre målforskjell.

I forkant av kampen har det blitt rettet ekstra oppmerksomhet mot Tottenhams Harry Kane.

Omstridt taktikk

I de siste ukene har det nemlig florert med videoer, spesielt i sosiale medier, av 27-åringens måte å gå inn i dueller på.

Istedenfor å gå opp i hodeduell velger han heller å rygge inn i motspiller. Manøveren har gjort at flere av duellene har endt i stygge fall for spillerne som prøver å nå ballen.

– Denne taktikken har jeg møtt mange ganger og mitt prinsipp er ganske enkelt: den som er konsentrert om ballen må ha fordel i en sånn situasjon. Kane er ikke opptatt av ballen, han er opptatt av å ta en posisjon for å bli felt. Det er potensielt farlig og kan ende med nakkeskader, sier TV 2s fotballekspert Brede Hangeland.

Den tidligere Fulham - og Crystal Palace-stopperen har selv vært i mange slike dueller.

– Jeg fikk ofte frispark på slikt og gjorde alltid dommer oppmerksom på at han ikke ser på ballen. Det må være et utgangspunkt i dette spillet at man følger med på ballen, fordi det er den du vil spille. Kane spiller motstanderen, påpeker Hangeland.

– Forsvarsspillerne går inn for å heade ballen. Spillet handler om å vinne ballen, ikke om å vinne posisjoner, avslutter Hangeland.

– Fotball er kontaktsport

Men det er ikke alle som er enig i at Kanes inngangsmåte i dueller er direkte hans feil.

TV 2s fotballekspert Trevor Morley synes forsvarsspillerne som velger å gå i duell med Tottenham-spissen, bør tenke seg om.

– Så lenge han kommer inn først er det dumt av forsvarsspillere å gå inn i duellen. Kane følger ballen og får kroppen sin inn først, sier Morley.

– For meg er fotball kontaktsport. Hva skal han gjøre, løpe bort fra ballen? spør Morley.

Kanes taktikk støttes også av Crystal Palace-stopper Gary Cahill, som mener 27-åringen opptrer smart.

– Jeg så dette mange ganger da jeg spilte for England og trente med Harry. Han bruker kroppen sin bra. Jeg mener dette bare er en del av fotballen, sier Cahill ifølge Sky Sports.

Gigantoppgjør

Onsdag kveld møter Harry Kane og hans Tottenham Liverpool på Anfield – i en kamp som kan være sesongdefinerende.

– Dette blir et herlig oppgjør mellom et Liverpool som har vært fantastiske i noen år og et Tottenham som virkelig er på vei opp. Mourinho har i det siste hatt glimt i øyet, som gjør at hva som helst kan skje på Anfield, sier Hangeland.

– Dette er en kamp som potensielt kan være med og avgjøre ligaen, følger han opp.

Trevor Morley sier José Mourinho har Tottenham akkurat der han ønsker dem.

– De slipper ikke inn mål og er dødelig fremover med Harry Kane og Heung-Min Son.

