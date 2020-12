FBI slår alarm om vaksinesvindel

Det er enorm interesse for koronavaksinen i USA, men langt fra alle vil bli vaksinert med det første. Det vet utspekulerte svindlere å utnytte.

Denne uken begynte USA sin koronavaksinering, etter at Pfizer og BioNTechs vaksine ble godkjent på rekordtid. Mens millioner av amerikanere venter på sin tur i køen, slår myndighetene alarm om en rekke farlige og utspekulerte vaksinesvindler.

Blant de mest utbredte forsøkene er svindlere som lover tidlig tilgang til vaksinen, i bytte mot sensitive personopplysninger.

– FBI har mottatt klager på svindlere som utnytter den offentlige interessen rundt koronavaksinen for å skaffe seg tilgang til sensitive person- og økonomiopplysninger, sier FBI i en uttalelse til CNN.

FBI understreker overfor nyhetskanalen at de tar svindelforsøkene på alvor.

– Svindlere fortsetter å utnytte pandemien for egen vinning, konkluderer etterforskningsbyrået.

Farlige mirakelkurer

I tillegg selger en rekke selskap falske «mirakelkurer» mot koronaviruset. De såkalte kurene har ingen faktisk effekt mot viruset, og kan i verste fall være helseskadelige.

Den amerikanske tolletaten har så langt sett seg nødt til å sende ut advarsler til syv ulike selskaper. Alle syv er skyldige i å selge produkter som hevder å kurere koronaviruset, uten å ha vitenskapelig grunnlag for å hevde dette.

– Å selge falske vaksiner og andre behandlinger er sannsynligvis bare en av mange måter svindlere vil forsøke å tjene på denne vaksinen, sier handelsorganisasjonen Better Business Bureau (BBB) i en pressemelding.

– Se opp for phishing-eposter som forsøker å lure deg til å dele passord og personlige opplysninger, advarer organisasjonen videre.

Kommer med råd

BBB er ikke overrasket over de mange svindelforsøkene, og mener den store interessen for vaksinen er enhver svindlers drøm.

– Så snart vi fikk beskjed om at vaksinen ble klar, advarte vi folk mot denne typen svindelforsøk, sier talsperson for BBB, Katherine Hutt, til CNN.

Hun oppfordrer alle til å dobbeltsjekke eventuelle opplysninger med fastlegen og ignorere tilbud med tidsfrist.

– Fordi vi vet at ikke alle vil bli vaksinert med en gang, er det manglende tilgjengelighet et problem. Svindlerne vil forsøke å tvinge deg til å ta en umiddelbar avgjørelse, og si at du vil miste tilbudet om du ikke handler med en gang, advarer Hutt.

Mens vaksinen gir bedragerne en ny mulighet til å lure amerikanerne, har svindelforsøk vært et problem siden pandemiens utbrudd. Siden mars har amerikanske myndigheter mottatt over 20.000 klager på korona-relaterte svindelforsøk.