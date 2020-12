Skattesmell for Trump i retten

Presidentens bedrift Trump Organization gikk på et nytt nederlag i retten i New York tirsdag.

Donald Trumps advokater har hatt noen svært hektiske uker den siste tiden. Presidentens juridiske team har ført over 50 søksmål rundt anklager om valgfusk, og har så langt bare vunnet frem i ett av dem.

Tirsdag gikk presidenten på et nytt rettslig nederlag, men denne gangen dreide det seg ikke om valgresultatet.

Trumps bedrift Trump Organization etterforskes av statsadvokaten i New York. Statsadvokaten mener bedriften blant annet har løyet om verdien av flere eiendommer for å få skattelette.

Trump Organization er under etterforskning i New York. Foto: Spencer Platt/AFP

Tirsdag beordret en dommer at bedriften må overlevere dokumenter tilknyttet eiendommen Seven Springs i Westchester County.

Dokumentene tar blant annet for seg samtaler mellom Trump Organization og en ingeniør, skriver CNN.

Ikke taushetsbelagt

Trumps advokater mener dokumentene bør beskyttes av taushetsavtalen mellom advokater og deres klienter, ettersom dokumentene gjorde det mulig for advokatene å verdsette eiendommen.

– Trump Organization hadde all grunn til å forvente at disse samtalene ville være hemmelighetsstemplet, sa Amy Carlin, advokat for Trump Organization, i retten tirsdag.

Delstatsadvokat Letita James leder etterforskningen av Trump Organization. Foto: Kathy Willens/AP Photo

Dommer Arthur Engoron sa seg uenig, og konkluderte med at ingen av de aktuelle dokumentene tilfredsstiller kravene til taushetsavtalen.

– Trump Organization må innen 18. desember overlevere alle de aktuelle dokumentene til statsadvokaten i New York, avgjorde dommeren ifølge ABC News.

Omfattende etterforskning

Seven Springs er en av fire eiendommer eid av Trump Organization som har mottatt skattelette fra delstaten. Saken vil fortsette for fullt så snart Trump forlater Det hvite hus 20. januar neste år.

Michal Cohen måtte vitne for Kongressen etter å ha erkjent seg skyldig i brudd på valgkamploven. Foto: Julie Jacobson/AP Photo

Etterforskningen stammer fra Trumps eks-advokat Michael Cohens vitnesbyrd i Kongressen.

– Etter min oppfatning ville Trump overdrive verdien av formuen sin når det passet ham, slik som å havne på listen over verdens rikeste. Han ville underdrive verdien av formuen sin for å betale mindre i eiendomsskatt, sa Cohen da han vitnet i Kongressen i februar 2019.