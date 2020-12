Siv Jensens julerengjøring

Det ligger et slør av skjebnens ironi over partileder Siv Jensens maktgrep overfor eget fylkesparti. Helt siden Siv Jensen stilte til valg i Oslo bystyre i 1995 har hun, i noe varierende grad, slitt med fløyer i eget fylkesparti. I 1995 var det daværende fylkesleder, Einar Lonstads knallharde angrep på innvandrere, som den ferske bystyrekandidaten Siv Jensen hadde store problemer med å forsvare.



Den gang endte det med at daværende partiformann Carl I. Hagen tok grep, og i praksis satte fylkeslaget under administrasjon. Deretter kom det suspensjoner og utmeldinger. Fylkesleder Lonstad og etterfølgeren Dag Danielsen forsvant hodestups ut av partiet, sammen med en rekke andre toneangivende innvandringskritikere som Øystein Hedstrøm og Vidar Kleppe.

Nå er den samme Carl I. Hagen sjokkert over at hans etterfølger Siv Jensen bruker noe av de samme metodene som han i sin tid benyttet mot urokråker som gikk imot partilinjen. Men nå tilhører Hagen selv den delen av fylkespartiet som Siv Jensen tar et nådeløst oppgjør med.

Det brygget til bråk på årsmøtet til Oslo Frp i februar. De vedtok en resolusjon hvor de mente Norge skulle bli et «patriotisk fyrtårn» i Europa og blant annet si nei til all ikke-vestlig innvandring og gå til kamp mot klimahysteriet. Partiet burde gå i en nasjonalkonservativ retning.

Det toppet seg i sommer da Ugland Jacobsen overfor Finansavisen antydet at det ikke var åpenbart at partileder Siv Jensen skulle få førsteplassen på Oslo Frps stortingsliste.



Så hvorfor kommer dette oppgjøret nå? Det har vært relativt stille rundt Oslo Frp etter at både landsstyret og landsmøtet satte de på plass i høst. Enkelte hevder at det er dette intervjuet med TV 2 som fikk begeret til å renne over for Siv Jensen og hennes sentralstyre.

Her sier Ugland Jacobsen at han liker tanken om at Siv Jensen vrakes og at han i stedet topper stortingslisten sammen med Carl I. Hagen og Christian Tybring-Gjedde.

Sentralstyret er lite konkret i sin begrunnelse for eksklusjonen av fylkeslederen. Det er runde og svake formuleringer om at han gjentatte ganger ikke skal ha forholdt seg til, eller motarbeidet, demokratisk fattede vedtak i partiet. Det skaper grobunn for teorier om at Siv Jensen har en personlig vendetta på gang mot Ugland Jacobsen.



Jeg tror ikke det er så enkelt. Siv Jensens førsteplass på stortingslisten har heller aldri vært reelt truet. Det virker heller som om partilederen har mistet fullstendig kontroll på store deler av sitt eget fylkeslag. Partiprofilene Carl I. Hagen og Christian Tybring-Gjedde er langt farligere for henne enn Ugland Jacobsen. Med dette maktgrepet håper hun nok at de to roer seg ned og føyer seg inn i partirekkene igjen.

Det er heller ikke lenge siden «bråkebøttene» i Bergen Frp ble satt under administrasjon av sine foresatte i fylkespartiet.



Siv Jensen foretar nå en skikkelig julerengjøring i partiet. Og det kan se ut som om julestria mot de nasjonalkonservative i Bergen og Oslo Frp kan ha ført resten av partiet tettere sammen. Siv Jensen og Sylvi Listhaug står begge i frontlinjen for det som nå skjer. Den islamkritiske og omstridte Per-Willy Amundsen skal nå sitte i interimsstyret som skal rydde opp i Oslo Frp, sammen med de mer liberalistiske Ketil Solvik-Olsen og Jon Georg Dale. Partiet slutter opp om Siv Jensens lederskap.

Ifølge Geir Ugland Jacobsen kan eksklusjonen av ham føre til en haug med utmeldelser av partiet. Siv Jensen ser ikke på det som noen trussel. Tvert imot. Ingenting ville gledet henne mer enn om hans meningsfeller fant seg noe annet å gjøre.

Det kan fort bli langt mer krevende for partieliten å temme Oslo Frps nasjonalkonservative fløy om den ekskluderte Uglands støttespillere ble værende i partiet og sloss for sine posisjoner og sitt flertall. For det er begrenset hvor lenge et fylkesparti kan ledes av et interimsstyre før det igjen må holdes et fritt og åpent årsmøte hvor partiets medlemmer og tillitsvalgte på nytt kan velge sin leder og sitt styre.

Mye kan komme til å stå og falle på partiprofilene Carl I. Hagen og Christian Tybring-Gjedde. For de to ligger det en stortingsplass i potten. Sentralstyrets brutale eksklusjon kan være nok til å skremme bort noen «uønskede elementer» og skremme andre på plass.