Hergeirsson dro frem egen EM-spådom: – Alle lo av meg

Det blir en helskandinavisk duell om finalebilletten i håndball-EM når Norge og Danmark barker sammen i Herning fredag kveld.

Norge var allerede klare for semifinale før tirsdagens storseier mot Ungarn, men Danmark måtte slå Russland i siste kamp for å ta seg videre. Danskene tok en meget sterk sjumålsseier mot russerne.

– Hadde noen sagt til meg for 13 dager siden at vi skulle spille EM-semifinale, hadde jeg nok fått meg en god latter, sier Danmarks Mia Rej til dansk TV 2 etter seieren over Russland.

– Vi knuste Russland. Hva skjer? Jeg vet ikke hvordan jeg skal forklare det. Det er megafett. Vi er i semifinale, men vi kan ikke forstå det, sier landslagsvenninne Line Haugsted.

– Hele laget skapte den sensasjonen det er at vi slår Russland, sier Trine Østergaard.

Hentet frem egen spådom

Men ikke alle er så overrasket som de danske jentene for at de skal spille om medaljer på hjemmebane.

– Det er litt morsomt at det ble Danmark, for alle ekspertene har hele tiden sagt Russland og Frankrike. Da jeg sa at Danmark var gode nok fro semifinale, lo alle av meg, men det gjør de hele tiden, så det går bra, sier Norges landslagssjef Thorir Hergeirsson til TV3 smilende.

De norske håndballjentene slo Danmark i to treningskamper uken før EM, men ifølge Hergeirsson var spillerne «halvsure» med at de ikke vant med mer enn 27-25 og 29-26.



– Jeg sa til spillerne etter de to treningskampene mot Danmark at dette danske laget kan godt spille seg til en semifinale. Det fikk jeg rett i, sier Hergeirsson på pressekonferansen etter tirsdagens seier over Ungarn.

Dansk advarsel til Norge

Danskene har stor respekt for fredagens motstander, og det er med god grunn, for Norge har statistikken på sin side med 13 strake seirer mot Danmark. Ikke siden EM i 2014 har Norge tapt for Danmark.

Til tross for den dystre statistikken, råder det optimisme i Danmark.

– De vet at vi ikke var langt unna i de to treningskampene, så de skal passe seg, for vi kommer ikke til å legge oss, advarer Mia Rej.

– De kommer til å bli en håndfull, men med det vi har vist her, så kan vi tro på alt. Men det blir en «pissehard» kamp, sier Louise Burgaard.

– Vi har hatt OK styr på Norge i de siste kampene, men de har hatt hellet med seg. Står vi så godt som mot Russland, skal vi ta Norge også, mener Line Haugsted.

– Ikke sjokk med dansk seier

TV 2s håndballekspert Bent Svele mener både Norge og Danmark er bedre enn da de møttes etter få forberedelser i Vejle like før mesterskapet.

Svele mener Norge er favoritter i møtet med danskene.

– Men ikke noe voldsomt. Det er ikke noe sjokk om Danmark vinner semifinalen med den flyten de har nå. Det beste laget kan ha en litt dårligere dag, og nå er det vinn eller forsvinn, sier Svele.

Hergeirsson mener det er helt åpent.

– Alle finaler er åpne. Det gjelder å være gode der, sier islendingen.

For Nora Mørk betyr kampene mot Danmark ekstra mye.

– De er gode i ankomstspill med gode skyttere i alle posisjoner. Det var litt vanskelig å løse i den første treningskampen, men vi gjorde det greit i den andre. Det var to kamper vi ikke gjorde det særlig godt, men vi klarte å vinne. Fy fader, det blir veldig spennende på fredag. Er det noen vi vil slå, er det Danmark. Og det er den siste vi vil tape for, sier Mørk til TV3.

Frankrike og Kroatia møtes i den andre semifinalen. Finalen er søndag.