Solbakken om Haaland: – Vi har fått en gave

Fotballåret 2020 nærmer seg slutten, og i løpet av året har Norge fått en av verdens heteste fotballspillere.

Erling Braut Haalands eventyrår i Borussia Dortmund har gjort ham til en av de mest omtalte spillerne i verden, og 20-åringens bragder blir selvsagt også tema i denne ukens spesialepisode av podkasten B-laget.

Der er nemlig Ståle Solbakken på besøk, og på spørsmål om Haaland er det tydelig at den nye landslagssjefen gleder seg til å stifte nærmere bekjentskap.

– Jeg tenker at der har vi fått en gave. Det jeg kanskje liker best er måten han takler det på. Han er like sulten neste kamp. Han er like sulten etter å ha scoret mål nummer to for å få mål nummer tre, sier Solbakken.

B-laget møter Ståle Solbakken

Hadde ikke valgt noen annen for de neste ti årene

Braut Haaland har satt rekord på rekord i Champions League, og scoret 16 ganger på sine første tolv opptredener i turneringen. Med flagget på brystet ble det sju mål på fem kamper i høst.

– Jeg tror at han har noe som er vanskelig å lære. Det medfødte målinstinktet. Jeg har bare følelsen av at det er noe du ikke kan trene deg til, sier Solbakken.

Programlederne i podkasten er kommentator Marius Skjelbæk og TV 2-ekspertene Simen Stamsø-Møller og Jesper Mathisen, og sistnevnte spør på et tidspunkt i podkasten Solbakken om et hypotetisk spørsmål rundt Braut Haalands status.

– Hvis du skulle valgt en spiss de neste ti årene, hadde du valgt noen annen enn Braut Haaland?

– Nei, det hadde du nok ikke. Akkurat nå hadde du ikke det, svarer landslagssjefen.

Torsdag kan Haaland vinne ny pris - nominert som en av 55 herrespillere til verdenslaget. Ada Hegerberg og Caroline Graham Hansen kan også bli tatt ut.

Stamsø-Møller, selv tidligere angriper med en solid statistikk på norsk fotballs nest høyeste og tredje høyeste nivå, og et kortere opphold i Tromsø bak seg, er klar på at han aldri har sett noen med så mye målinstinkt som Braut Haaland.

Solbakken får spørsmål om hvem Norges stjerneangriper kan sammenlignes med i historisk sammenheng, men blir svar skyldig.

– De bevegelsene i feltet, og kombinasjonen med det hele tiden å time løpene... Det er vanskelig å si..., sier Solbakken.

Solbakken ble ansatt som landslagssjef i begynnelsen av desember, og gyver nå løs på det neste kapitlet i en allerede lang og begivenhetsrik trenerkarriere. 52-åringen er blitt hyllet for sin tilgjengelighet og folkelighet, og B-laget går så langt som å på enkelte områder sammenligne ham med Drillo allerede.

– Jeg tror jeg har litt av barnet i meg. Jeg er fotballfan. Det tror jeg alltid kommer til å være der. Jeg får alltid den gode kriblingen i magen når jeg går inn på en stor stadion, enten det er som trener eller fan. Jeg kan lett identifisere meg med fotballfans. Det å få stolte øyeblikk og være en del av det er noe jeg setter meg lett inn i, og noe jeg har en god følelse med, sier Solbakken.