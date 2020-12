Illsint Guardiola da City gikk på nok et poengtap: – I år sliter vi litt

Manchester City - West Bromwich 1-1 (1-1)

Ilkay Gündogan scoret oppskriftsmessig kampens første mål, men et selvmål av Rúben Dias ga 1-1 like før pause.

City produserte noen enorme sjanser på overtid, men West Bromwich-forsvaret og keeper Sam Johnstone leverte noen fantastiske redninger.

Det holdt til bortelagets sjette poeng denne sesongen. West Bromwich har kun én seier etter 13 kamper og kun Sheffield United bak seg på tabellen.

– I år sliter vi litt

Manchester City har avgitt poeng i sju av de 13 første kampene og kan risikere å ligge åtte poeng bak teten etter at den 13. serierunden er ferdigspilt.

– Vi skapte ikke mye i første halvdel, slet med å vinne første- og andreballene. I andreomgang gjorde vi alt, men dessverre klarte vi ikke å score. Vi skapte nok til å vinne kampen, vi gjorde alt, men du må score mål og det slet vi med, oppsummerer Pep Guardiola etter kampen.

– Tidligere sesonger har vi vært i stand til å score og vinne kamp etter kamp. I år sliter vi litt mer. På midtbanen er vi litt annerledes, men vi skaper sjanser. I mange kamper er vi best, men dessverre klarer vi ikke å score svarer City-manageren på spørsmål om årets nivå på laget sammenlignet med tidligere sesonger.

– Jeg synes han går litt rundt grøten her, Guardiola. Men han sa én setning, litt mindre kvalitet i midten. David Silva og Kevin De Bruyne satte jo standarden for mellomromspill i denne ligaen i mange sesonger, det ser vi ikke mye av. Ser ikke mye av kanttrusselen og det er litt mindre kvalitet på topp. Da har du egentlig hele angrepsspillet som er litt svakere enn det har vært, sier TV 2s fotballekspert Brede Hangeland og legger til:

– Det var et større spekter av trusler for ett år og to siden, fra alle kanter var det trusler. Nå er det Kevin De Bruyne som ser frustrert ut og som prøver å ta saken i egne hender og fikse.

Det ble over 20 avslutninger for de lyseblå tirsdag kveld, men kun fem av dem gikk på mål.

– Nesten hver kamp de har spilt uavgjort har de dominert ballbesittelse, dominert sjansene og sjanser på mål. Du føler det er noe som er galt. Hvordan kan du dominere så mange kamper og ikke vinne? Det er vanskelig å sette fingeren på det, men det er definitivt noe som mangler. De scorer ikke mål som de pleide, sier TV 2s Premier League-ekspert Trevor Morley.

Illsint Guardiola

Frustrasjonen var stor på sidelinjen da City-manager Pep Guardiola var i harnisk over at det kun var lagt til fire minutter.

– Ja, kanskje kunne det vært et minutt til, men denne frustrasjonen og energien kunne han rettet mot sin egen kampplan i denne kampen, mener jeg. Det er jo ikke de minuttene der som avgjør skjebnen til Guardiola i denne kampen her. Det er i de 90 som kommer før, der de ikke scorer mål, sier Hangeland.

– Det viser bare frustrasjonen han har med laget sitt for tiden, sier Morley.

Neste mulighet for City er lørdagens oppgjør mot Southampton. West Bromwich tar imot Aston Villa dagen etter.