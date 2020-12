Lundby kontaktet Abid Raja for å berge kvinnehopprenn, men ble ikke hørt

Da verdenscupen i langrenn, hopp, og kombinert på Lillehammer ble utsatt den 12. november, var kulturminister Abid Raja (V) en av de som åpenbart var svært fornøyd med avgjørelsen.

– Selv om vi alle skulle ønske at verdenscupen kunne ha blitt avholdt i desember, setter jeg pris på at Skiforbundet nå tar ansvar i den vanskelige situasjonen vi er i, uttalte kulturminister Abid Raja.

Vurderte å droppe kvinnehopp

Men det skjedde mer i kulissene enn det man ga uttrykk for den gangen. TV 2 vet at Skiforbundet lenge vurderte bare å kjøre langrenn og kombinert for herrer under verdenscuphelga på Lillehammer. Og dermed droppe hopp og kombinert for kvinner.

Årsaken var at langrenn og kombinert kom rett fra samme «smittevernsboble» i Kuusamo helga før. Og dermed var det enklere å organisere de utøverne som allerede var inne i testregimet til Det internasjonale skiforbundet (FIS).

Da Maren Lundby fikk høre om disse planene, tok hun affære. Hun sendte en SMS til kulturminister Raja for å be om hjelp.

– Jeg følte at ting var på vei til en retning før verdenscupen skulle bli arrangert, og fikk nyss i at langrenn og kombinert skulle gå som normalt, mens kvinnehopp kom til å bli avlyst. Han har sagt at hvis det er noe, må du si fra, sier Lundby til TV 2, før hun fortsetter:

– Da følte jeg at det var på tide å sende en melding. Og da ble det avlyst samme dagen. Det er mulig han rotet litt i kulissene der.

– Tror du det ble avgjørende?

– Det vet jeg ikke. Jeg har ikke snakket med han etter det, sier Lundby til TV 2.

Kulturminister Raja (V) bekrefter at Lundby sendte en melding, og svarer på TV 2s spørsmål via mail.

– Er det riktig som Lundby antyder at du «rotet i kulissene» for å avlyse alt på Lillehammer – hvis jentene ikke fikk hoppe?

– Det var Skiforbundet selv som valgte å avlyse/utsette arrangementet, det var ikke vi i regjeringen som gjorde. De avlyste på grunn av smittesituasjonen, skriver Raja via sin rådgiver.

Var med i vurderingen

Skipresident Erik Røste sier følgende om SMS-utvekslingen mellom Lundby og Raja i forkant av utsettelsen av verdenscupen.

– Det var Skiforbundet som tok avgjørelsen om å utsette på Lillehammer, i god dialog med helemyndighetene og kulturdepratementet/kulturministeren. Men til syvende og sist var det Skiforbundet som utsatte rennene.

Etter det TV 2 erfarer var det en del av vurderingen til Skiforbundet at det ville se «feil» ut dersom det endte med at man droppet hopp og kombinert for kvinner.

Røste er likevel klokkeklar på det viktigste årsaken til utsettelsen.

– Det var at dette ble for vanskelig å gjennomføre i forhold til kravene om smittevern.

– Må kunne snakke sammen

At Lundby som utøver tar direkte kontakt med idrettsministeren for å prøve å påvirke et arrangement i eget forbund er uansett en sjelden hendelse.

Overfor TV 2 utdyper Raja hva han tenker om at Lundby tok kontakt.

– Hva tenker du om at utøvere sender deg SMS-er som denne når de opplever vanskelige ting?

– Maren Lundby valgte selv å ta kontakt. Og jeg er også kulturminister for alle norske idrettsutøvere. Vi er et lite land, men store på tillit, og det er betryggende at også utøvere og politikere kan snakke sammen. Maren og andre idrettsutøvere står fritt til å ta kontakt dersom det skulle være noe, skriver Raja.

Erik Røste ser ingen betenkeligheter med at utøvere som Lundby blander seg inn i det som på papiret er hans jobb.

– Det viser at vi har utøvere som er opptatt av sporten sin, og at vi har en kutlurmiasiter som er tett på sporten, sier Røste.

Han forstår at Maren Lundby er frustrert over manglende konkurrsanser, der syv renn er utsatt eller avlys på forsesongen.

– Det er ingen tvil om at det er enkelt å forstå frustrasjonen når man trener hele året er det å konkurrere man vil, og når det blir avlyst er det frustrerende, sier han.

Samtidig tar han selvkritikk på at verken Skiforbundet i Norge eller internasjonalt har gjort nok for kvinnehopperne.

– Det kan alltid bli bedre, det er det ikke noe tvil om. Vi er i en spesiell situasjon som gjør at ting ikke er normalt og gjør at ting er krevende. Mange jobber så godt de kan for å få dette til, avslutter Røste, og påpeker at Norge i løpet av sesongen vil arrangere fem hopprenn i verdenscupen for kvinner.