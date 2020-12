Derfor ber aktor om seks års fengsel for Helge Moan

Politiet mener han er en av norgeshistoriens mest notoriske svindlere, mens Helge Moan (50) selv mener seg uskyldig. Nå ber aktor om seks års fengsel, men han kan være ute om to.

Det opplyser politiadvokat Eindride Kjørri til TV 2.

Rettssaken begynte i Oslo tingrett i begynnelsen av september, og denne uken legger partene ned sine påstander. Først ut var påtalemyndigheten, som altså ber om seks års fengsel.

– Hvorfor?

– Vi mener omfanget av den forbryterske virksomheten er så stor med tanke på id-krenkelser, dokumentforfalskninger, at han utgir seg for å være advokat og at han avgir falsk forklaring. I tillegg kommer det store antallet fornærmede og konsekvensene for dem, sier politiadvokat Kjørri.

Moan har allerede sittet snart to år i varetekt. Dersom han får en dom på seks år, er det normalt å kunne søke prøveløslatelse etter å ha sonet to tredeler. Dersom Moan oppfører seg pent i fengsel, kan han være en fri mann om to år.

Ber om 13 millioner

I tillegg til fengselsstraffen ba han retten om inndragning av litt over 13 millioner kroner, samt 3,8 millioner kroner i erstatning til de fornærmede i saken.

– Mange har vært i en økonomisk vanskelig situasjon, og så er de blitt bedratt for penger. Et ytterligere moment er personene som tror de har vært ansatt i et reelt arbeidsforhold, men som bare har blitt utnyttet til å sende utbytte fra straffbare handlinger til utlandet, sier Kjørri.

– Hvitvasking av 13 millioner er også en trussel mot økonomisk infrastruktur. Sånn sett er de konkrete summene sekundært i forhold til straffverdigheten, sier han.

Moans forsvarer, advokat Per Zimmer, sier at seks år oppleves voldsomt for en mann som mener seg helt uskyldig.

– Og dersom retten skulle finne han skyldig, er seks år uansett for strengt. I henhold til praksis bør påstanden være lavere, sier Zimmer.

FORSVARER: Advokat Per Zimmer forsvarer Helge Moan. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB

Pågrepet i fjor

Moan er tiltalt for 133 straffbare forhold.

Det er 116 bedragerier, forfalsking av dokumenter, ID-tyverier og hvitvasking av 13 millioner kroner. Tiltalen strekker seg fra 2011 til 2018.

Moan, eller Lars Rune Solberg, som han tidligere het, har lenge vært en hodepine for politiet. Han er to ganger straffedømt for økonomisk kriminalitet og har 13 konkurser bak seg.

For syv år siden ble Moan internasjonalt etterlyst. Først i januar 2019 ble han pågrepet av malaysisk politi og utvist fra landet.

Aktoratet mener han siden 2011 har tjent seg rik ved å utgi seg for å være en advokat som kan hjelpe nordmenn med å starte eller avslutte aksjeselskaper. De mener også han har leid ut ferieleiligheter i Thailand og Spania som han ikke har tilgang på.

Moan nekter straffskyld for dette.

– Jeg mener selv jeg er en hyggelig mann på 50 år. Jeg har interesse for å reise og oppleve ulike kulturer. Derfor har jeg tilbrakt store deler av mitt voksne liv i utlandet, sa innledningsvis Moan i sin forklaring i september.