EM-sensasjonen med historisk bragd

Kroatia er klare for EM-semifinale.

Kroatia - Tyskland 23-20 (12-12)

Kroatia har levert sjokkerende resultater i håndball-EM.

Tirsdag kveld utførte kroatene en ny bragd og tok seg til semifinale for første gang i historien i et mesterskap. Tyskland måtte slå Kroatia med to mål i siste kamp av hovedrunden, men kroatene vant kampen 23-20.

Kroatia slår dermed følge med gruppevinner Norge, som sikret semifinaleplassen med 36-25-seieren over nettopp Kroatia lørdag.

TOK TIL TÅRENE: Kroatias skytter Camila Micijevic. Foto: Petter Arvidson / BILDBYRÅN

– Jeg trodde de skulle havne sist med tanke på tidligere prestasjoner og hva de har. Så ser du hva et enkeltresultat i åpningskampen (seier over Ungarn) kan være med på å gjøre. Det er et lag som slåss med hjertet utenpå drakten, sier TV 2s håndballekspert Bent Svele.

Målvakt Tea Pijevic spilte en enorm kamp for Kroatia og reddet 50 prosent av de tyske skuddene. Ana Debelic ble mestscorende kroat med seks mål på seks avslutninger.

Etter 12-12 til pause, koblet Kroatia grepet om kampen i begynnelsen av andre omgang da tyskerne ikke scoret på nesten ti minutter.

I sluttsekundene tok Krotias skytter Camila Micijevic til tårene.

I Frankrike-EM for to år siden var Kroatia dårligst av de 16 nasjonene.

– Jeg er mektig imponert. Det er godt ærlig, håndverk. Arbeidsmoral slår veldig ofte klasse, og de har spillere som har fått vist seg godt frem. Hele grunnlaget er strålende godt forsvars- og målvaktspill, og så bruker de lang tid i angrep og kommer seg tilbake. De er steintøffe, sier Svele.

Nå venter en semifinale mot Danmark, Frankrike eller Russland fredag.

– Norge tok Kroatia på alvor og gjorde en ærlig jobb, og det må de andre også gjøre. De må løpe med hele tiden, og så vil Kroatia henge med en stund, så kan de knekke dem på slutten. Kroatia er vanskelige å spille mot, sier Bent Svele.