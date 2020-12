Styremedlem ut mot Frp-ledelsen: – Ikke Ugland Jacobsen som lager problemer for Oslo Frp, det er sentralstyret

– Jeg har ikke mottatt noen informasjon overhodet. De har ikke kontaktet meg, drøftet med meg eller sagt noe til meg. Jeg har ikke hørt et ord fra partiet. Jeg synes det er en merkelig måte å opptre på, sier Kent Andersen til TV 2 tirsdag kveld.

– Hva tenker du om at sentralstyret har vedtatt å sette fylkeslaget ditt under administrasjon?

SJOKKERT: Styremedlem i Oslo Frp, Kent Andersen. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Hvis det er tilfelle, så kan jeg virkelig ikke forstå hvorfor. Det var da voldsomt til reaksjon! Helt siden landsmøte, da Siv Jensen sa at «nå legger vi dette bak oss», så har Oslo Frp jobbet sammen for å gå videre. Og så kommer sentralstyret og åpner denne saken nå plutselig. Det er ikke Geir Ugland Jacobsen som lager problemer for Oslo Frp nå, det er det sentralstyret som gjør.

– Hva synes du om at de ekskluderer Geir Ugland Jacobsen?

- Det er sjokkerende. Og helt uforståelig, sier Kent Andersen.

Listhaug strakte ut hånd til Hagen

På pressekonferansen som partileder Siv Jensen og nestleder Sylvi Listhaug holdt like etter sentralstyremøtet i partiet tirsdag, kom de to med en ubeskjeden invitasjon til partiets tidligere formann, Carl I. Hagen:

– Carl I. Hagen har bygget opp dette partiet. Vi er veldig opptatt av at han skal være med videre. For oss er det viktig at han er med videre. Carl I. Hagen har vært med på mange runder i partiet der man må ta grep når man ser at det utvikler seg ukultur, grupperinger som ønsker å utvikle et annet parti. Jeg tror han godt skjønner at det må tas grep i Oslo nå.

BARE ÉN FIKK INVITASJON: Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde og tidligere partiformann Carl I. Hagen, her fotografert under regjeringsforhandlinger i 2019. Foto: Terje Pedersen

– Dere ønsker Carl I. Hagen veldig velkommen til å bidra i Oslo Frp. Gjelder dette ønsket også for Christian Tybring-Gjedde?

– Hvis han ønsker å bidra til det, så er det det som er viktig for oss. Jeg tar som utgangspunkt at de aller fleste medlemmer i Oslo Frp ønsker å være med på at Olso Frp skal være et sterkt lag for oss igjen, også Christian Tybring-Gjedde, sier Listhaug.

Carl I: «Forstår ingenting!»

Carl I. Hagen har ikke villet stille til intervju tirsdag kveld, men i en tekstmelding til TV 2 skriver han:

«Jeg er sjokkert og forstår ingenting!»

Også utenfor Oslo Frp kommer reaksjoner på eksklusjonen av fylkeslederen i Siv Jensens eget lokallag.

Maurith Fagerland, lederen i Arendal Frp, sier hun er sjokkert.

– Jeg har nettopp blitt kjent med vedtaket, og har ikke rukket å fordøye saken. Men jag hadde aldri trodd at det skulle gå denne veien. Jeg trodde vi hadde større takhøyde i Frp, sier Fagerland til TV 2. Hun understreker at hun uttaler seg på egne vegne.

Frp i Agder har nettopp vraket sin førstekandidat til stortingsvalget neste år, Åshild Bruun Gundersen. Hun oppfattes som en talsperson for den liberalistiske fløyen i Frp, blant annet gjennom sitt engasjement for kunstig befruktning og tidlig testing av fostre.

På nominasjonsmøtet ble hun vraket til fordel for den nokså lite profilerte Marius Nilsen. Han regnes som en støttespiller for den delen av Frp som vil vri partiet i en mer nasjonalkonservativ retning, slik den ekskluderte lederen i Oslo, Geir Ugland Jacobsen også har gjort seg til talsmann for.

Christian Tybring-Gjedde har ikke besvart TV 2s henvendelser.