Aleksander (15) ble kreftfri i august - nå har han skrevet under proffkontrakt

Aleksander Andresen (15) fikk i januar beskjed om at han hadde lymfekreft. Tirsdag signerte han sin første proffavtale med Stabæk.

Klubben skriver på sine nettsider at kreften ble oppdaget i forbindelse med allergitester tatt i julen 2019.

Legen fattet mistanke da Andresen beskrev en stikkende følelse i magen. Etter nye undersøkelser ble han diagnostisert med lymfekreft.

Andresen var på sykehus i over 100 dager og kjempet mot kreften fram til august i år. Nå har han signert en treårsavtale med Stabæk.

– Aleksander har opplevd mer enn de fleste 15-åringer. Han er godt mentalt forberedt på livet som fotballspiller, sier klubbens sportssjef Torgeir Bjarmann.

Andresens første mål er å spille seg til en plass i Stabæks A-tropp.

– Etter et tøft 2020 med mye motgang er det veldig motiverende å vite at 2021 blir annerledes. Jeg er veldig glad og stolt over at Stabæk gir meg denne muligheten, sier Andresen.

Andresen begynner på Norsk Toppidrettsgymnas til sommeren. Fram til det vil han trene med både Stabæk og Moss, som er klubben han kommer fra.

15-åringen har lenge vært ettertraktet, og har blant annet fått tilbud om å trener med Premier League-klubben Leeds.

– Jeg landet på Stabæk fordi dere har en sterk tradisjon med å utvikle talenter og da spesielt midtbanespillere. Stabæk la frem de beste rammene for at jeg skal utvikle meg til å bli en best mulig fotballspiller, sier Andresen til klubbens nettsider.

(©NTB)