– Forbrukerne kan tape dobbelt

Tirsdag ble det kjent at Konkurransetilsynet varsler kjempebøter for dagligvarekjedene Coop, Rema og Norgesgruppen.

Gebyrene som er varslet er på til sammen 21 milliarder kroner.

Forbrukerrådets direktør Inger Lise Blyverket er bekymret for hvem som ender opp med regningen, dersom kjedene må betale gigant-gebyrene.

– Det er jo konkurransen som styrer prisene, så hvis kjedene ender opp med å sette opp prisene for å dekke disse gebyrene, vil dette bli en umulig situasjon. Da vil vi forbrukere tape dobbelt, grensehandelen vil ikke bli mindre, og det bryter med tilliten vi som forbrukere har til dem, sier hun til TV 2.

Hun ser svært alvorlig på at Konkurransetilsynet nå har sendt varsel til kjedene.

– Prissamarbeid og pris-koordinering ødelegger markedet fullstendig, og som forbruker er vi avhengig av at det er konkurranse på pris, det er sånn vi får rett pris på det vi kjøper, sier hun, og legger til at hun lenge har vært bekymret for konkurransesituasjonen i dagligvarebransjen.

– Det er få konkurrenter og få leverandører, sier hun.

Beslag

Konkurransetilsynet gjennomførte i 2018 en razzia mot de aktuelle dagligvarekjedene.

Det er beslagene de her gjorde, som er grunnlag for varselet som nå er sendt ut.

– Vi mener ut fra det vi har tatt beslag i, at ordningen disse kjedene har hatt med prisjegere er blitt utvidet over tid og at det har ført til et uheldig prissamarbeid. Vi har gjort en veldig grundig etterforskning av de tre kjedene, og vi er kommet fram til at de har samarbeidet på en slik måte at prisene kan ha blitt løftet, sier Lars Sørgard, direktør i Konkurransetilsynet, til TV 2.

Han forklarer at gebyret på 21 milliarder er satt på samme måte som de pleier i lignende saker – dette er 10 prosent av den årlige omsetningen.

– Dette er det største markedet vi har, og da blir det også det største gebyret, sier Sørgard.

Han avviser at det er forbrukerne som må ta regningen for dette.

– Nei, det er det eierne av disse kjedene som må betale, understreker han.

– Til retten

Tirsdag har samtlige tre kjeder meldt at de skal komme med et tilsvar til Konkurransetilsynet, og at de ikke kjenner seg igjen i anklagene.

– Vi har vært åpne om vår bruk av prisjegere med Konkurransetilsynet hele veien, og dersom de mener vi har gjort noe galt så har de også en veiledningsplikt. De kan ikke sitte og se på at vi gjør noe de mener er galt i ti år, sier Geir Inge Stokke, konsernsjef i Coop, til TV 2.

Etter at konkurransetilsynet har kommet med et varsel om gebyr, får kjedene mulighet til å svare.

Deretter vil Konkurransetilsynet ta stilling til svarene, før de kommer med en endelig konklusjon. Saken kan da forkastes, eller gebyrene bli opprettholdt.

– Vi har ikke sett noe i det som Konkurransetilsynet har kommet med, som skulle tilsi at vi har gjort noe galt. Det er viktig at dette per nå kun er et varsel. Dersom de ikke tar våre tilbakemeldinger til etterretning, vil dette nok havne i rettssystemet, helt til Høyesterett dersom de skal stå på dette, sier han.

Rema tar anklagene foreløpig med ro.

– Vi har fått et varsel som er basert på foreløpige vurderinger fra Konkurransetilsynet. Vi kommer til å bruke tiden fremover til å utforme et grundig svar på det, og forventer at Konkurransetilsynet endrer konklusjon etter at de får vårt svar, sier markedsdirektør i Rema, Trond Bentestuen.

Også Norgesgruppen avviser brudd på konkurranseloven.

– Vi mener at prisjegervirksomheten har ført til lavere priser og vært bra for forbrukerne, sier Stein Rømmerud, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norgesgruppen.

Tror på anklagene

TV 2 var tirsdag i Halden, der vi spurte forbukerne i flere matbutikker hva de tenker om Konkurransetilsynets varsel.

– Jeg tror det er mye interne konkurranser som aldri kommer ut i offentligheten. Jeg blir ikke overrasket om de samarbeider, sier kunde Gro Hauge til TV 2.

Det er også Rune Jensen enig i.

– Vi har liten konkurranse, når vi bare har tre-fire store kjeder som dominerer markedet. Jeg ser ikke bort fra at de samarbeider, sier han.

Stokke fikk spørsmål om hva han tenker den aktuelle saken gjør med deres troverdighet overfor kundene.

– Det er klart at når saker som dette kommer opp, så blir det mye debatt rundt det. Samtidig tenker jeg at det vil komme fram at dette ikke stemmer, sier han.

Blyverket mener det som skjer er svært uheldig.

– Dersom dette skulle vise seg å stemme, så bryter det jo veldig med den tilliten vi som forbrukere har til kjedene, sier hun.