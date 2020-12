Dette blir Norges motstander i EM-semifinalen

Frankrike - Sverige 31-25 (14-14)

Danmark - Russland 30-23 (13-9)

Danmark blir neste hinder for de norske håndballjentene etter at de tok en meget sterk 30-23-seier over Russland tirsdag kveld.

Sandra Toft spilte en strålende kamp for Danmark og reddet 44 prosent av skuddene, til tross for at hun fikk en ball i ansiktet i første omgang.

– Vi er pissgode, vi spiller en så god kamp, står godt i forsvar og er god i angrep. Jeg synes virkelig vi spiller en god kamp. Jeg er så stolt over meg selv og laget. Vi har lært av våre feil i treningskampene mot Norge og nå skal vi ta dem, sier Danmarks Mie Højlund til TV3.

Norge har et meget godt tak på Danmark med 13 (!) strake seirer siden EM i 2014.

– Vi tenker ikke så veldig mye på det nå. Vi må virkelig være skjerpet og kanskje heve oss enda mer. Jeg synes vi har tatt steg hele veien, og vi skal opp enda ett hakk når vi skal spille semifinale mot Danmark, sier Heidi Løke.

Danskene ble senest slått over to oppgjør uken før EM-starten.

– Det er alltid krig når Norge spiller mot Danmark. Det er en kamp begge vil vinne, sier Norges Silje Solberg til dansk TV 2.

– Det er utrolig moro for Danmark. Jeg synes Danmark har spilt bra håndball i dette mesterskapet, sier Györ-målvakten.

Camilla Herrem tar danskene på største alvor.

– Danmark er et bra lag som har spilt veldig godt i mesterskapet. Det ser ut som et helt annet lag enn det jeg har sett før. De har en plan på alt og er veldig stabile bakover i forsvar og de løper mye. Forsvaret og ankomsten har vært ekstremt bra, så de er tøffe. De har en god blanding av spillere, sier Camilla Herrem til dansk TV 2.

Frankrike og Kroatia møtes i den andre semifinalen.

Semifinalene spilles fredag kveld i Herning.

– Jeg må bare gratulerer Danmark, jeg er mektig imponert, men jeg synes Danmark har vært stabile, mer enn i tidligere mesterskap. En veldig verdig motstander og det blir ekstremt tøft på fredag, sier Nora Mørk til TV 3.

Norge var klare for semifinale som gruppevinnere allerede etter lørdagens 36-25-seier over Kroatia. Tirsdagens kamp mot Ungarn ble en lekestue for de norske håndballjentene.