Håndballjentene holdt lekestue med Ungarn

Ungarn - Norge 21-32 (9-17)

De norske håndballjentene stormer videre i håndball-EM.

Tirsdag var det Ungarns tur til å få bank av Norge, som allerede før kampen hadde sikret seg semifinaleplass som gruppevinnere.

Norge vant kampen 32-21. Nora Mørk ble toppscorer for de norske jentene med sju mål på åtte forsøk.

Norge la grunnlaget for seieren etter en gnistrende god første omgang, der Silje Solberg tok 53 prosent av skuddene som kom fra ungarerne.

Norge møter Danmark i semifinalen fredag.

– Det var viktig å få i gang alle spillerne, samtidig som vi holdt i gang den gode stimen vi har hatt. Vi spiler med ekstrem fart i laget, og det er viktig å ta med seg, for Danmark løper de også, sier Silje Solberg til dansk TV 2.

Fra samme gruppe i hovedrunden tar sensasjonslaget Kroatia følge med Norge etter at de beseiret Tyskland tidligere på kvelden. Frankrike blir motstanderen for kroatene.

Stormet ut av startblokkene

Til tross for at det ikke var mer enn heder og ære å spille for, mønstret landslagssjef Thorir Hergeirsson et sterkt norsk lag fra start. Fra første sekund ble Ungarn løpt i senk.

Norge slapp inn bare ett mål på de første ti minuttene. I samme periode scoret Hergeirssons jenter sju mål og hadde skaffet seg et bra forsprang.

Bakerst sto Silje Solberg meget godt og hadde en redningsprosent på 53 i første omgang. Norge hadde med seg en meget solid nimåledelse til pause på stillingen 17-8.

Breistøl viste seg frem

I andre omgang slapp ikke Norge ungarerne mer innpå seg enn sju mål. Samtidig fikk Hergeirsson brukt flere spillere og hvilt noen av sine mest betrodde.

Kristine Breistøl var blant spillerne som fikk sjansen, og hun takket for seg med å dundre inn tre mål på tre forsøk.

Etter to ungarske scoringer på rappen og den norske ledelsen redusert til åtte mål, tok Thorir Hergeirsson timeout.

– Det er ikke dette laget jeg vil ha her i hallen, freste Hergeirsson.

På tampen av kampen dro Norge ifra igjen. Katrine Lunde spilte seg også opp på tampen og fikk en redningsprosent på 40.