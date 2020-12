Pakket inn hele rommet i julepapir: – De ville ha julestemning på rommet, og det fikk de

Tradisjonen tro bestemte noen flysoldater på Sørreisa leir seg for å gjennomføre en «dimme-prank» for de yngre kontigentene før de selv skal dimmitere 18. desember.

Saken ble først omtalt av Soldatnytt.

– De hadde snakket om at de gjerne ville ha julestemning på rommet, og det fikk de, sier Live Iversen til TV 2.

– Inni skap

Da de yngre kollegene var bortreist, før de skulle returnere for å tilbringe julen på leiren, benyttet Iversen og Tobias Borge (20) anledningen til å gjøre noe kreativt.

Ideen kom da de sto på butikken, og så gavepapiret som var til salgs.

– Vi bestemte oss for å pakke inn absolutt alt på rommet i gavepapir. Absolutt alt. Vi pakket til og med inn alt inne i skapene deres, sier Iversen.

Hun legger ikke skjul på at det tok mye tid, og at de gjentatte ganger måtte dra på butikken for å kjøpe mer gavepapir.

– Det gikk nok med en sånn 300-400 meter gavepapir, og vi brukte hele uken på det, satt i timevis hver dag, sier hun.

Fjernes før inspeksjon

Da de som bodde på rommet ankom, ble de mildt sagt overrasket.

– De hadde nok ventet at vi skulle gjøre noe, men ikke noe så omfattende, sier Iversen.

Hun forteller at en vanlig «dimme-prank» kan være å smøre skokrem på gulvet, eller henge opp bilder på veggene.

– Det er ikke vanlig å gå så ekstremt til verks.

Beboerne av rommet lot papiret være oppe til første rom-inspeksjon.

– Da sa befalet at dette var artig, men at det måtte fjernes til neste inspeksjon, sier hun.

Å fjerne papiret tok langt kortere tid enn å henge det opp, kan hun opplyse, og etter noen timer var rommet tilbake til gammel stand.