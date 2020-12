TVNorge snur i blackface-saken

Etter å ha tatt «Nissene over skog og hei» bort fra Dplay har nå TVNorge snudd.

Det var i begynnelsen av desember at Instagramkontoen «rasisme.i.norge» kritiserte Dplay for å ha brukt rasisme som humoristisk satire. Da la Discovery seg flate og fjernet juleklassikeren.

Nå har strømmetjenesten snudd, og i en kronikk i VG skriver ansvarlig redaktør i TVNorge, Espen Skoland, at de legger «Nissene over skog og hei» tilbake på Dplay.



Serien skal merkes med en plakat om at enkeltelementer i programmet fra 2011 kan fremstå utdatert og oppleves støtende.

– Vi legger serien tilbake i Dplay-arkivet, med en plakat som sier noe om innholdet. Vi vil verken promotere den eller sette den på TV, sier Skoland til TV 2.

TVNorge mener at det var riktig å innstille sendingen av «Nissene over skog og hei», da de ble gjort oppmerksomme på at fremstillingen av en av karakterene i serien kunne oppleves som diskriminerende og krenkende.

– Hadde vi gjort en grundigere redaksjonell jobb i forkant av publisering, ville denne serien ikke kommet på TV igjen i år, skriver Skoland i kronikken.

Samtidig mener TVNorge at de har et ansvar for å ivareta ytringsrommet til norske komikere.

– Humor har en viktig samfunnsfunksjon. Den skal kunne utfordre, sette dagsorden og noen ganger være ubehagelig. Den må iblant kunne stikke der det gjør vondt, skriver Skoland.



TVNorge sier at de har landet på en løsningen som best ivaretar begge disse prinsippene.

– Vi vil merke historisk materiale som kan oppleves klart støtende, med en egen plakat i begynnelsen av hvert program. Hva som kvalifiserer til merking må avgjøres ut fra skjønn, og den listen må ligge høyt, mener redaktøren.