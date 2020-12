Omstridt Frp-fylkesleder er ekskludert

Beslutningene ble tatt da sentralstyret i Frp møttes klokken 16 tirsdag.

– Jeg er fylkesleder i Oslo-Frp inntil akkurat nå. I dag har sentralstyret fattet en beslutning om jeg skal ekskluderes, sier Geir Ugland Jacobsen.

Det ble også vedtatt at Oslo Frp settes under administrasjon, bekrefter partileder Siv Jensen.

Nominasjonsmøtet i fylkespartiet i januar, der det skulle stemmes over nominasjonslisten til Stortinget, er utsatt til mars.

– Inntil da vil fylkesstyre bestå av et interimsstyre nedsatt av sentrale tillitsvalgte, opplyser Ugland.

Den tidligere fylkeslederen forteller at han ikke har fått høre begrunnelsen for ekskluderingen, bare konklusjonen.

– Jeg er litt overrasket ettersom jeg ikke følte at de hadde noen sak. Det som er mer overraskende, og nesten sjokkerende, er at de legger ned Oslo Frp, sier Ugland.

Var kritisk mot ledelsen

Bakgrunnen for saken var flere uttalelser fra Ugland Jacobsen som ble tolket som mistillit mot partileder Siv Jensen.

Et intervju med TV 2 i november, der Ugland Jacobsen kommenterte innspillet fra sitt eget bydelslag Nordre Aker Frp om å vrake siv Jensen som toppkandidat til Stortinget, skal ha fått begeret til å renne over.

– Jeg unner Fremskrittspartiet alt vel, men jeg er redd for at dette vil bli tolket veldig negativt. Mitt inntrykk etter å ha mye kontakt med velgere og tillitsvalgte er at flere vil ha et parti hvor vi setter Norge først, sier Ugland.

– Greit å være uenig

Partileder Siv Jensen er imidlertid helt klar på at Oslo Frp hadde blitt et problem for partiet.

– Vi har fått mange tilbakemeldinger fra tillitsvalgte og folkevalgte over hele landet og reaksjoner fra velgere som er bekymret for utviklingen i Oslo. Derfor tar vi nå tak i dette, sier partileder Siv Jensen.

Jensen mener det er stor takhøyde for ulike politiske standpunkt i Frp, men at det ikke er rom for illojalitet.

– Det er helt greit å være uenig med ledelsen, å være misfornøyd og å kjempe for å endre politikken. Det er også helt legitimt å jobbe for endringer i politikken under en programprosess. Det er med andre ord stor takhøyde for ulike politiske standpunkt i Fremskrittspartiet, sier Siv Jensen.

– Men det er ikke rom for illojalitet for politisk fattede vedtak, sier hun.

– Grunnløse beskyldninger

At Jensen mener Ugland har vært illojal reagerer den tidligere fylkeslederen kraftig på.

– Det er en helt grunnløs beskyldning. Det eneste jeg har gjort er å ønske en kursjustering der vi setter folk og land mer først, sier han til TV 2.

– Opplever du at dette er en utrenskning i partiet?

– Jeg frykter det, men jeg vet ikke.

– Hva tenker du om Siv jensen nå?

– Jeg tenker at sånt skal ikke skje. Man har lagt ned Bergen før, nå legger man ned Oslo. Det er sier meg at man har noen utfordringer helt andre steder, sier Ugland.

– Skadet omdømmet

Nestleder Sylvi Listhaug mener også at Ugland gjentatte ganger har skadet omdømmet til partiet.

– Frp trenger tillitsvalgte som bidrar positivt til å bygge partiet. Fylkeslederen i Oslo har hatt en rekke overtramp. Partiet har fått mange negative tilbakemeldinger fra hele landet både fra medlemmer i partiet og velgere på måten han fronter partiet på, sier hun.

Også Listhaug mener ledelsen har fått tydelig tilbakemelding om at det må ryddes opp.

– Slik opptreden som vi har sett fra lederen i Oslo FrP kan ikke tolereres, sier nestlederen.