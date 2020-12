Martine Lunde får mer netthets enn noensinne: – Barn er ille på det

GOD KVELD NORGE (TV 2): Blogger-profilen Martine Lunde forteller at hun har opplevd lite netthat etter at hun ble kjent. Frem til nå.

Martine Lunde (24) er kjent fra realityprogrammene «Paradise Hotel» og «Bloggerne». I det siste har hun fått kjenne på mye netthat og stygge kommentarer.

Verst er det på appene TikTok og Instagram, og oftere enn vanlig tikker det inn grove kommentarer i innboks.

– «Jeg håper du dør, ditt avskum», er det en som skriver, forteller Lunde til God kveld Norge.

Tror ikke foreldrene har kontroll

Den siste tiden har bloggeren delt sine tanker om hatkommentarene på Instagram sin «Stories»-funksjon, der hun mener unge har begynt å ta etter foreldregenerasjonen når det gjelder hets på nett.

– Jeg har hele tiden sagt at folk som er på min alder har blitt så flinke på det her med netthat og at det er de eldre som må ta seg sammen, sier bloggeren.

Hun refererer til Facebook der mange av brukerne er eldre mennesker og kommentarfeltene er mye preget av nett-troll. Men da bloggeren begynte å bruke TikTok, merket hun at hatet også kommer fra den yngre generasjonen.

24-åringen er bekymret for hvordan hatkulturen har utviklet seg blant de yngste.

– Jeg tror egentlig ikke at foreldre har helt kontroll over hva som skjer på TikTok. Etter at jeg begynte å bruke appen, så ser jeg at barn er faktisk ganske ille på det der, sier hun og fortsetter:

– Jeg tror ikke de tenker seg om. Jeg tror ikke de tenker over at de skriver en veldig stygg kommentar med fullt navn. Jeg merker også at hvis en av mine følgere skriver en stygg kommentar, så blir den personen angrepet av andre igjen.

Hun synes det er bekymringsverdig at unge mennesker skriver ufine ting i kommentarfeltene hennes, og påpeker at det som ligger på internett blir der for alltid.

– En dag skal jo de som står bak søke jobb. Da er det ett Google-søk, så ser man at denne personen har vært et skikkelig troll på nettet.

– Jeg tror folk må passe litt på, sier Lunde.

Vurderer politianmeldelse

Realityprofilen forteller at kommentarene går mest på utseendet hennes og kan til tider være svært grove.

– Det er alt fra «er ikke hun litt for høy og kraftig til å være så fin?» til «de leppene, er de ekte? Hvis ikke synes jeg hun burde ha ekte lepper, de store der var ikke mye lekkert», forteller Lunde.

Motivasjonen nett-trollet har for å legge igjen slike kommentarer under innleggene hennes er et mysterium.

– Jeg aner ikke hvorfor folk skriver sånn til meg. Jeg lurer på hva jeg har gjort dem, undrer hun.

Lunde forteller at hun har vurdert å politianmelde eller dele navnene til de skyldige. Det har nemlig andre blogger-profiler hun kjenner gjort.

– Det frister veldig til tider, spesielt når det er kommentarer som går på død og så videre. Da frister det jo å dele navnet, men samtidig så tenker jeg at jeg tror ikke jeg orker det styret, sier hun og legger til:

– Da hadde det jo blitt hundre ganger verre, og da hadde jeg igjen hengt ut dette mennesket. Jeg vet ikke hvor gammel vedkommende, for alt jeg vet kan han eller hun være 11 år gammel og det kan være veldig skadelig for dem igjen.

Korona kan være grunnen

Ifølge Lunde har hun ikke opplevd så mye hets som det hun får nå.

– Før så fikk jeg nesten aldri dritt-kommentarer, men nå er det daglig. Jeg synes det er rart i og med at jeg ikke har fått så mye før, sier bloggeren.

Hun har en teori om at koronapandemien kan ha ført til mye frustrasjon som tas ut på nettet.

– Jeg tror folk kjeder seg veldig under korona og sikkert bare må få ut litt frustrasjon, jeg skjønner det, forklarer Lunde og fortsetter:

– Folk er veldig slitne av dette her, folk er oppgitt over å ikke lenger ha en normal hverdag og de kjeder seg, det gjør jeg også. Men jeg skriver jo ikke stygge kommentarer til andre av den grunn.

Heldigvis har ikke Lunde merket at kommentarene har gått inn på henne psykisk, men det er likevel kjipt å få hets i innboks.

– Det er ikke så morsomt å få kommentarer hvor noen håper jeg dør. Jeg lurer jo på hva jeg har gjort dette mennesket her, i og med at vi aldri har hatt en samtale tidligere.

Lar kommentarene stå

Lunde forklarer at selv om hun får mange kommentarer på utseende sitt, kommer hun ikke til å forandre på noe.

– Mange kommenterer at de som opererer seg er dårlige forbilder, men samtidig så er det de samme menneskene som kommenterer på utseendet til folk hele tiden, forteller bloggeren og fortsetter:

– Jeg skjønner ikke hva de vil. Hvis jeg for eksempel får en stygg kommentar på utseendet og skulle endret det, da hadde jeg jo fått dritt igjen. Ikke at jeg har tenkt til å operere noe.

Hun forteller at det kan være veldig slitsomt til tider, og noen ganger svarer hun tilbake.

– Det var noen som kommenterte «De leppene er ikke fine, du burde ha mindre lepper», og da svarte jeg bare at leppene mine er ekte. Jeg kan jo ikke akkurat begynne å skjære av meg leppene heller.

Lunde forteller at kommentarene ikke påvirker henne i den grad at hun vil la være å poste innlegg, og at hun heller ikke sletter de.

– Jeg lar bare kommentarene stå jeg, så får de se ut som idioter, ler reality-profilen.