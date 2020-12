Den norskættede stjernen gikk i strupen på presidenten. Nå må hun trene på hemmelig adresse

«Fora, Bolsonaro!» ropte den norskættede sandvolleyballspilleren på slutten av et intervju med Brasils største sportskanal, SportTV, i slutten av september.

På godt norsk: «Ut med Bolsonaro!»

Solberg, som har norsk bestefar, hadde sett seg lei av brennende regnskog, hjemlandets katastrofale håndtering av koronaviruset og en hel del annet på «merittlisten» til Brasils kontroversielle president, høyrepopulisten Jair Bolsonaro.

Sandvolleyball-stjernen har nå blitt et usannsynlig symbol på ytringsfrihet, men å tale makten midt imot har kostet.

– Jeg fikk mange trusler og ble verbalt angrepet. Sosiale medier er grusomme på den måten. Hatnivået der var ekstraordinært. Dagen etter intervjuet var jeg redd for å forlate huset. Vi måtte endre treningssted. Det var for farlig å fortsette å trene på et offentlig sted. Vi trener nå på et lukket område vekk fra stranden, sier Solberg til Der Spiegel.

Likevel angrer hun ikke på noe.

– Det ga meg sjansen til å ta opp ting og temaer som er viktige. Kampen for retten til ytringsfrihet vil forbli et sentralt anliggende for meg, sier hun.

Solbergs bestefar, Hans Birger Dimitry Collett-Solberg, er ifølge Aftenposten født og oppvokst i Kristiansand, og flyttet til Brasil da han var 19 år gammel.

FORBILDE: Formel 1-stjernen Lewis Hamilton, som aldri går av veien for å si hva han mener, er en stor inspirasjon for Solberg. Foto: REUTERS/Bryn Lennon

– Representerer alt jeg avskyr

Den norskættede stjernen lar seg inspirere av andre idrettsutøvere som har stått opp for det de mener er riktig.

– For eksempel er Lewis Hamilton klar over rekkevidden sin. I sommer gjorde WNBA- og NBA-lagene en utmerket jobb med sine åpne og offentlige protester mot rasisme og urettferdighet. I Brasil er Democracia Corinthiana det store idolet – en gruppe fotballspillere fra Corinthians som gjorde et offentlig opprør mot militærdiktaturet på 1980-tallet og kjempet for demokratiske valg. Dette er forbildene jeg ser opp til, sier 33-åringen.

I motsatt ende av skalaen finner man president Bolsonaro. Listen over ting som presidenten har sagt og gjort som gjør Solberg rasende, er lang.

– Det er ikke bare én ting, det er en rekke forskjellige ting jeg kritiserer. Han representerer alt jeg avskyr. Vi har en president som benekter at rasisme eksisterer, i et land der folk blir drept bare på grunn av sin hudfarge. Bolsonaro er åpent homofob. Han er hovedansvarlig for at regnskogen vår brennes ned, freser hun, og fortsetter:

KONTROVERSIELL PRESIDENT: Høyrepopulisten Jair Bolsonaro får passet påskrevet. Foto: Alan Santos

– Han har kuttet tilskuddene til utdanning og har hjulpet til med å bygge et korrupt økonomisk system. Han har gjentatte ganger latterliggjort kvinner for utseendet sitt, og sagt de ikke en gang fortjener å bli voldtatt på grunn av hvordan de ser ut. Han sier slike ting offentlig, uten skrupler, sier Solberg.

Motarbeidet av sine egne

At hun sa sin ærlige mening om tingenes tilstand, har ikke bare sørget for at truslene haglet.

Det brasilianske volleyballforbundet beskyldte henne for å bringe sporten i vanry, og den brasilianske idrettsdomstolen forsøkte å straffe henne.

Etter først å ha blitt bøtelagt og utestengt, ble hun frikjent på alle punkter. Stormen hun måtte stå i, var med på å forsterke den massive støtten hun har fått.

– Jeg har alltid vært stolt av landet mitt, men nå skammer jeg meg, sier Solberg, som kommer fra det som må sies å være sandvolleygale Brasils mest prominente familier.

Hennes søsken, Maria Clara og Pedro, er begge sandvolleyballspillere. Pedro Salgado Collett Solberg har en VM-bronse fra 2015 og deltok i OL på hjemmebane i Rio i 2016. Der ble han utslått i åttendedelsfinalen.

Moren, Isabel Salgado (60), er en tidligere volleyballspiller og -trener. Hun deltok i volleyball-VM for Brasil i 1986, og er kjent i hjemlandet for sin pro demokrati-aktivisme. Hun er stolt av datteren.

– Det som ville fått meg til å skamme meg var om hun hyllet en torturist, eller om hun var homofobisk eller rasistisk, har hun sagt i et O Globo-intervju The Guardian har gjengitt.

Torturist-referansen er myntet på president Bolsonaro, som har hyllet torturisten Carlos Brilhante Ustra fra tiden Brasil var et militærdiktatur.