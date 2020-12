Høydramatisk Sparta-comeback etter 26 dagers koronafravær: – For en triumf

Vålerenga - Sparta 4-4 (4-6 etter straffer)

Sparta-spillerne var endelig tilbake på isen etter å ha fått flere kamper utsatt på grunn av et stort smitteutbrudd i laget der hele 17 spillere testet positivt på korona. Sist gang Sparta spilte kamp var mot Manglerud Star 19. november.

Og det ble et nervepirrende comeback mot Vålerenga som måtte avgjøres i straffeslag. Der var Sparta sterkest og tok en viktig seier - etter 26 dagers koronafravær.

– En kjempeprestasjon av Sparta, for en triumf. De kommer tilbake og klarer å få med seg to poeng på mesterlig vis, sier TV 2s kommentator Robin Grov.

– Bare å ta av seg hatten

Sparta-målvakt Tobias Normann ble kveldens helt for gjestene og reddet fire av fire straffer. Christoffer Karlsen og Kristian Jakobsson scoret Spartas straffer.

– Det er veldig imponerende av Sparta etter å ha gått så lenge uten å spille og etter det de har vært igjennom. At de først starter matchen så bra, men også når Vålerenga går opp i ledelsen to ganger og de klarer å komme tilbake, for så å bikke straffekonkurransen i sin favør. Det er en veldig god prestasjon, spesielt når de har gått så lenge uten å trene på vanlig vis og uten kamptrening, sier TV 2s ishockeyekspert Jesper Hoel.

– Det er mange som har spørsmål om hvordan det kommer til å slå ut for Sparta med det tette kampprogrammet som kommer og den treningen som er uteblitt den siste måneden. Så det må være veldig deilig for Sparta-spillerne å komme tilbake med seier, fortsetter Hoel og påpeker:

– Det viser at det er bra tæl i laget og at de har en god grunntrening fra før av. Det viser også et bra samhold i laget at de orker å stå i det når det begynner å røyne litt på mot slutten. Det er bare å ta av seg hatten.

– Imponerende start av Sparta

Svein Petter Falk-Larssen sendte Sparta i ledelsen etter seks minutter og like etter kampen passerte ti minutter økte Mattias Nilsson til 2-0 for bortelaget. Dette ble også resultatet til pause.

– Imponerende start av Sparta-laget. De har virkelig vært entusiastiske og smarte i det de foretar seg, sier TV 2s ekspertkommentator Sebastian Skaar etter første periode, som mente at Vålerenga også hadde litt mer å gå på.

Vålerenga svarte i andre periode

Vålerenga tok mer og mer over utover i matchen, og nesten midtveis i andre periode kom den viktige reduseringen ved tidligere Sparta-spiller Kalle Ekelund.

Og i overtall utlignet Martin Røymark for Vålerenga med seks minutter igjen av andre periode. Så, med under minuttet igjen av perioden snudde Tommi Taimi kampen. Vålerenga gikk til pause med 3-2-ledelse.

– Vi må si det er fortjent med tanke på hvordan denne perioden har utviklet seg. Etter den maktdemonstrasjonen de hadde i første periode har de blitt mer og mer kjørt, sier kommentator Grov.

– Det er lite slag i trynet for Sparta som hadde grei kontroll på denne matchen, sier Skaar.

Annullert Sparta-scoring

Etter at Vålerenga hadde hatt overtaket i andre periode, startet tredje periode perfekt for Sparta. To minutter var gått da Sander Thoresen utlignet for gjestene.

– For et svar fra Sparta-laget, utbryter Grov.

Åtte minutter ut i perioden fikk Daniel Sørvik to minutter og Sparta var i overtall. Det utnyttet de umiddelbart og Anders Tangen Henriksen satte pucken i nettet. Men scoringen ble annullert på grunn av en dytt.

– Vi ser sånne smådytter inne foran keeper i overtall. Den er vanskelig og kan vippe begge veier, mener Grov.

Like etter annulleringen sendte Axel Sundberg Vålerenga i ledelsen.

Men Sparta-spillerne ga seg ikke, og i overtall med fire og et halvt minutt igjen utlignet Niklas Roest for gjestene.

– Dette er Fjordkraft-ligaen på sitt aller, aller beste. For en dramatikk, scoringer og spenning hele veien, oppsummerer Grov.

Fire spillere fortsatt ute

Det er fortsatt fire spillere som ikke er tilbake i trening for Sparta. Jens Kristian Lillegrend, Even Myreng Kjellesvik, Magnus Nilsen og Martin Grönberg blir trolig ikke å se på isen før på nyåret, tidligst i romjulen, opplyser medisinsk ansvarlig i klubben Ørjan Kittilsen til klubbens hjemmeside.