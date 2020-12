Prins Harry og Meghan Markle inngår podkast-avtale med Spotify

Prins Harry og hertuginne Meghan har inngått et flerårig partnerskap med Spotify gjennom sitt eget produksjonsselskap «Archewell Audio». Det melder Spotify i en pressemelding.

Podkast-serien lanseres neste år, men en julespesial vil bli tilgjengelig i desember, produsert med Spotifys eget selskap «Gimlet studio».

– Det vi elsker med podkast er at det minner oss alle på å ta et øyeblikk til å virkelig lytte og forene oss med hverandre, uten distraksjoner, sier hertugparet i en uttalelse.

– Med alle utfordringene som kom i 2020, har dette aldri vært viktigere. Når vi hører hverandre og hverandres historier, minner det oss på hvor samlet vi er.

Spotifys sjef for innhold og reklame, Dawn Ostroff, sier at Spotify er stolte av samarbeidet med prins Harry og hertuginne Meghan.

– Vi er så stolte over å bli partner med hertugen og hertuginnen av Sussex, og vi ser frem til at lytterne får høre fra dem direkte, og at de vil løfte andre skapere via vår globale plattform.