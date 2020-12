Republikanernes senatsleder har gratulert Joe Biden med valgseieren

Topp-republikaneren Mitch McConnell gratulerte tirsdag Joe Biden med seieren i presidentvalget, dagen etter at valgkollegiet formelt avgjorde valget.

Biden gikk seirende ut av presidentvalget 3. november, men president Donald Trump har nektet å erkjenne valgnederlag. Topp-republikanerne har heller ikke anerkjent Biden som valgets vinner, før tirsdag.



Flertallsleder McConnell sa i en tale til Senatet at han har vært i kontakt med Biden og gratulert ham med valgseieren. Han sier også at landet har en nyvalgt president, og visepresident, og at valgkollegiet har talt.



– Jeg vil gratulere president-elekt Joe Biden, sier McConnell.