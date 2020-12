Slik fikk Solbakken jobben: – Jeg måtte være veldig forsiktig

Se spesialepisoden av B-laget med Solbakken i videovindet øverst nå!

– Et stykke tid etter at jeg var ferdig i FCK så fikk jeg en telefon der de lurte på hva min inngang ville være. Det var uformelt. Da måtte jeg være veldig forsiktig, for jeg skulle ikke inn i noen forhandlinger og «si nei» for tredje gang.

Slik innleder Ståle Solbakken sitt svar på hvordan det gikk til at han endelig - elleve år etter at han fikk jobben for første gang - har tatt fatt på stillingen som landslagssjef for det norske A-landslaget i fotball.

Denne gangen svarte han nemlig til slutt «ja» da fotballpresident Terje Svendsen ringte, og dermed var jobben hans.

– Vi har vært enige om at vi skulle legge det helt på is til vi begge to kunne signalisere at dette var noe vi kunne gjøre. Så ble vi enige om at han skulle ringe meg tilbake etter de landskampene som ble avlyst. Da hadde jeg fått tenkt og pratet litt med de nærmeste, forteller Solbakken.

Landslagssjefen gjester TV 2s podkast B-laget (en podkast og denne gangen også mini-TV-program om fotball og livet) for en førjulsspesial, der den tidligere FCK-sjefen er klar på hvorfor han nå leder Norges beste menn.

– Du har lyst til å oppnå det som alle har lyst til. Det er veldig få ting som samler en nasjon mer enn akkurat det å komme til et sluttspill. Det er helt feil å gå inn i den jobben uten at du har et berettiget håp og en tro på at det kan skje, i hvert fall i 2024. Det er få ting som er større enn et norsk landslag i et sluttspill, sier han.

Solbakken bedyrer at det ikke utelukkende er dagens spillermateriell som gjør at han takker ja denne gangen sammenlignet med for eksempel fire-fem år siden.

– Det har faktisk ikke noe med det å gjøre. Det er den følelsen jeg har i magen nå. At det var riktig for meg. Og hvis det er riktig for Norge, så kjører vi på nå.

– Men du hadde ikke tatt over et landslag hvis du hadde sett at det ikke var muligheter for å komme seg til et sluttspill?

– Det kan du godt si. Men det er ikke det som har vært avgjørende. Det har vært at du har hatt den riktige følelsen i magen, at dette er noe du kan tenke deg og du er supermotivert for. Ikke noe du tar fordi det er en stor ære og stor prestisje i det. Det er fordi jeg føler at det er riktig, sier landslagssjefen.

Forteller om sparkingen: – Granatsjokk

Kvartetten spoler også tilbake til de skjebnesvangre oktoberdagene, der Norge tapte for Serbia på Ullevaal torsdag kveld før Solbakken fikk sparken fra FCK-jobben dagen derpå.

– Jeg satt på Hamar sammen med sønnene mine og så Norge-Serbia, og gikk og la meg. Jeg skulle kjøre Markus på trening, og går ut fra badet og får en telefon. Da hadde jeg fullført overgangsvinduet, vi hadde vunnet den siste kampen 3-2 og vi hadde hentet Andersen og Zanka. Vi var i ferd med å få et veldig godt lag igjen, men vi hadde den første europeiske fadesen i min tid da vi tapte for Rijeka. Men skrur du tiden tilbake var det to måneder siden vi nesten slo ut Manchester United og kanskje burde ha gjort det. Jeg var ikke i nærheten av å lukte at den skulle komme. Det ble ikke noen pen exit, forteller Solbakken.

Etter tolv år og åtte måneders jobb for klubben han selv bygget til å bli en gigant i Kongens by, var det over. Norges nye landslagssjef presiserer at gamleklubben juridisk har sitt på det tørre, men innrømmer at det var tøft å takle.

– Det var total mangel på prosess. Ikke et hint. Det var umulig for meg ikke å være kjempepreget av det et stykke tid. Derfor kunne jeg ikke være i København. Jeg måtte bare hjem.

– Jeg hadde flybillett tilbake klokken to den dagen, for vi skulle trene dagen etter på lørdagen, og så fikk jeg den telefonen. En ting er at det var et sjokk for meg, men jeg tror det var et ordentlig sjokk for familien. Die hard FCK-fans, som har bodd på den stadionen hele livet. Du følte at du skulle ta deg av dem, det var ikke som da du var i Köln der du hadde sloss med alt i et helt år og du følte at alt kunne skje fra dag til dag. Det var ikke noen ting som var overraskende, men det her var et granatsjokk for meg. Det var det faktisk, sier han, og fortsetter:

– Problemet er at du har jobbet dag og natt med et prosjekt i så lang tid. Du har lagt ned så mange timer og et så stort hjerte i et prosjekt og hatt så mye gode stunder, og så smalt det.

Dette ser du Solbakken fortelle mer om i episoden på TV 2 Sumo: Det sykeste tilbudet han noen gang har fått





Forholdet til journalisten Marius Skjelbæk





Spesialservice for den norske lokalavisen fra tiden som Wolverhampton-sjef





Hvordan det føltes å høre Dan Eggen - og ikke hans eget - navn bli lest opp på radio til VM-troppen i 1994





Innholdet i den perfekte tacoen



og mye, mye mer!

Hatt et ekstremt arbeidspress

I rollen både som trener og sportslig øverste ansvarlig i FCK, er det åpenbart at Solbakken har hatt mye på sine skuldre de siste årene.

– Personlig så har jeg kanskje hatt de to tyngste jobben på klubbsiden i skandinavisk fotball samtidig i seks år. Jeg har hatt et ekstremansvar for mye. Da fotballtrenerjobben var ferdig klokken tre-fire på ettermiddagen, hadde jeg fortsatt et budsjettansvar, kjøp og salg, og i det store og hele ansvar for yngres avdelinger.

– Selv om du hadde ansatt alle de riktige folkene og selv om jeg hadde mye finere dager på slutten enn i første halvdel av det prosjektet, så er det seks år hvor du har hatt et ekstremt arbeidspress, forteller han.

