Mourinho fnyser av Liverpools skadeproblemer

José Mourinho vil ikke høre snakk om at Liverpool er svekket.

Liverpool har hatt flere skadeproblemer så langt denne Premier League-sesongen. For øyeblikket er Virgil van Dijk og Joe Gomez ute med langtidsskader.

James Milner, Thiago Alcantara, Xherdan Shaqiri og Diogo Jota er alle skadet og uaktuelle til onsdagens oppgjør mot Tottenham. Mens Joel Matip og Naby Keïta kan blir klare til den kampen.

Men at skadelisten til Liverpool er lang, og at det skaper utfordringer for Jürgen Klopp, vil ikke José Mourinho høre snakk om.

– Alisson er ikke skadet, Alexander-Arnold er ikke skadet, Matip regner jeg med kommer til å spille, Fabinho er ikke skadet, Robertson er ikke skadet, Henderson er ikke skadet, Wijnaldum er ikke skadet. Salah er ikke skadet, Firmino er ikke skadet og Mané er ikke skadet, oppsummerer Tottenham-manageren på tirsdagens pressekonferanse.

– van Dijk er skadet, og van Dijk er selvsagt en veldig god spiller. Men gi meg Liverpools skadeliste og sammenlign den listen med hva som er det beste Liverpool-laget, fortsetter Mourinho.

Portugiseren fnyser av Liverpools skadeliste og sammenligner den med skadene i Tottenham.

– Jeg kan gi deg en liste over ti Tottenham-spillere som er skadet. Vi har to ungdommer på U16-laget som er skadet. Så har vi to til på U21-laget og tre på U23-laget. Vi har Lamela og Tanganga skadet. Der har du listen, sier Mourinho og understreker:

– Men er Lloris skadet? Nei. Er Alderweireld skadet? Nei. Reguilón? Nei. Er Son skadet? Nei. Er Harry Kane skadet? Nei. Moura? Nei. Så hvor er skadene? Det er skader, det er normalt. James Milner og Lamela er skadet. Alle klubber har skader fra tid til annen, og Liverpool har en stor skade og det er van Dijk.

Mourinho opplyser på klubbens hjemmeside at også Gareth Bale er usikker til Liverpool-kampen.

– Gareth sliter litt, han trente ikke med laget i går. Akkurat nå vil jeg si at han ikke kommer til å bli klar, men vi får se etter dagens trening, sier Tottenham-manageren.

